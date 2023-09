Bequem und diskret: Zahnarzt macht auch Hausbesuche

Die Zahnmedizin bekam der mittlerweile 61-Jährige quasi in die Wiege gelegt. „Schon mein Vater war Zahnarzt“, muss er im Gespräch mit der NÖN schmunzeln. Seit 1992 ist Weinmann selbst als Zahnarzt tätig, gründete und führte in Wien über 20 Jahre eine eigene private Zahnklinik, die er vor sieben Jahre übergab.

Seit einiger Zeit lebt er nun mit seiner Frau Jeanne, die ihm beruflich auch als Assistentin zur Seite steht, in einem Haus am Semmering unter der Passhöhe und arbeitet dort als sogenannter „Wohnsitzzahnarzt“: „Das heißt, ich habe keine eigene Ordination, bin als Vertretungsarzt tätig oder komme eben mit meiner Frau nach Hause“, erklärt Weinmann.

Das habe für die Patienten viele Vorteile: „Sie können in ihrer vertrauten Umgebung bleiben, die Behandlung ist weniger stressig, flexibel bei den Zeiten und auch diskret“, so seine Ausführungen. Hier denke er vor allem an pflegebedürftige und bettlägerige Personen, die seine Dienste in Anspruch nehmen können. Das Prozedere ist einfach: Nach einem Erstkontakt vor Ort werde der Patient begutachtet und dann je nach Zustand weiterbehandelt. Natürlich könne er nicht alles zu Hause machen, aber viele Dinge, von der Beratung bis zur Behandlung kleiner Lücken, seien mit dem entsprechenden Equipment durchaus auch außerhalb einer Ordination möglich. Sein Einsatzgebiet reicht vom Semmering bis nach Neunkirchen und von Reichenau bis Zöbern.

Mit seiner Frau Jeanne lebt Ernst Weinmann am Semmering. Sie unterstützt ihn auch beruflich. Foto: privat

Die Kosten werden nach den allgemein gültigen autonomen Honorarrichtlinien verrechnet und teilweise von der Krankenkassa zurückerstattet. Bestehe eine entsprechende Pflegeklasse, bewege sich laut Weinmann auch die Kostenrückerstattung in einem höheren Rahmen.

Wenn Weinmann einmal nicht zum Bohrer greift, dann ist er gerne sportlich unterwegs: „Ich genieße die traumhafte Landschaft hier sehr und gehe gerne in die Berge wandern oder bin mit dem Mountainbike unterwegs.“ Bei Interesse an einer Zahnbehandlung zu Hause, kann der Kieferchirurg und Zahntechniker über Mail (e.weinmann@gmx.at) oder 0664/1317770 kontaktiert werden.