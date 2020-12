Bereits seit Anfang Dezember besticht das Firmenareal von Armin Hohenschlägers Wirtschaftsservice in der Schießstättgasse durch eine aufwendige weihnachtliche Dekoration mit einem großen Christbaum, auf dem alleine zwölf Lichterketten hängen, stimmungsvollen Figuren und einem echten alten Feuerwehrauto der Marke „Opel Blitz“. Diese Ausstattung wurde von Barbara Hohenschläger erdacht und umgesetzt, sie erzählt: „Gerade heuer war es uns ein besonderes Bedürfnis, den Menschen ein bisschen Weihnachtsfreude zu bereiten und da unser traditioneller Weihnachtsmarkt am Gelände, den wir seit 2015 veranstaltet haben, heuer leider nicht stattfinden kann, habe ich mir diese Dekoration einfallen lassen. Mir selbst hat das Schmücken auch sehr viel Spaß gemacht, da ich sehr gerne dekoriere. Nachdem wir in der Stadt ja heuer das 100-jährige Jubiläum der Stadterhebung feiern, habe ich mich an den Stadtfarben Blau und Weiß orientiert.“

Bereits seit dem ersten Tag wird der geschmückte Garten von der Bevölkerung sehr gut angenommen. „Es ist sehr nett, wenn Kindergärten oder Schulen vorbei spazieren, die Kinder sind wirklich begeistert. Es waren auch schon Leute im Büro und haben gefragt, ob sie Selfies machen dürfen, was natürlich erlaubt ist“, berichtet die sichtlich erfreute Barbara Hohenschläger.

Unter dem Motto „Weihnachten in Neunkirchen einmal anders“ hat sich Familie Hohenschläger in Zusammenarbeit mit den Vereinen „Aktive Wirtschaft“ und „Neunkirchen erleben“ auch ein Gewinnspiel für Kinder überlegt: Die Frage lautet: „Wie viele Christbäume mit blauem und weißem Schmuck gibt es in Neunkirchen?“ Die Gewinnkarten können in der Hütte im Eventgarten entnommen und auch wieder abgegeben werden.

Das Highlight für viele Kinder ist ja das Feuerwehrauto – auf die Frage, wo es herstammt, antwortet Armin Hohenschläger lachend: „Wir haben einmal eine Lagerhalle angekauft und in diesem Zusammenhang das Feuerwehrauto, das dort drinnen war, gleich mitgekauft.“