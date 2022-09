Gloggnitzer Firma Demolsky feierte 40-Jahr-Jubiläum

Wohl wie fast keine andere Branche hat sich die EDV- und Kommunikationsbranche in den letzten Jahrzehnten verändert. Wie sich alles entwickelt und verändert hat, weiß man bei der Firma Demolsky. Im Jahr 1982 eröffnete Harald Demolsky den ersten Standort in Gloggnitz und legte auch gleich den Grundstein zu einer engen Zusammenarbeit mit Canon.

„Seit vier Jahrzehnten stellen wir uns den Herausforderungen unserer Branche“

Am vergangenen Donnerstag feierte man, mittlerweile am Standort am Sparkassenplatz, das 40-jährige Firmenjubiläum. „Seit vier Jahrzehnten stellen wir uns den Herausforderungen unserer Branche“, erklärte Harald Demolsky, der die geschäftliche Entwicklung Revue passieren ließ. So stieg man schon 1984 in das EDV-Geschäft ein, im Jahr 1989 startete man mit einer eigenen Softwareentwicklung. „Und 2015 folgte die strategische Erweiterung und Neuausrichtung“, so der Firmengründer, der sich mittlerweile von der Spitze zurückgezogen hat.

Als neue Gesellschafter und Geschäftsführer fungieren nun Stefan Förster und Alfred Singer. „Wir sind ein stabiles und dynamisches Team von Spezialisten“, so das neue Führungsduo unisono. Beim Fest am Donnerstag ging es aber vor allem darum, sich bei den langjährigen Kundinnen und Kunden sowie Partnern für ihre Treue zu bedanken.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.