Es kam wie aus dem heiteren Himmel: Mit ihrem Gehaltszettel erhielten etwas mehr als ein Dutzend geringfügig beschäftigter Mitarbeiter der Bestattung auch ihre „einvernehmliche“ Kündigung. Und das, obwohl sie weder im Vorfeld darüber informiert worden waren oder mit ihnen gesprochen wurde. Von „einvernehmlich“ also weit entfernt...

Die Aufregung ist dementsprechend groß. Neben der Arbeiterkammer beschäftigt sich nun auch die Politik mit den Kündigungsfällen.

„Die Vorgangsweise ist eine riesengroße Frechheit“, ist SPÖ-Stadtrat Günther Kautz erbost. „Sie entspricht weder arbeitsrechtlich den Erfordernissen, von der menschlichen Komponente will ich gar nicht reden. Da sind Mitarbeiter dabei, die diese Aufgaben seit Jahrzehnten erledigen. So geht man mit ihnen einfach nicht um“, fordert er transparente Aufklärung. Unterstützung erhält die SPÖ bei ihrem Vorstoß von der FPÖ, die sich ebenfalls gewaltig an der Vorgangsweise stößt: „Kein Gespräch, kein Wort des Dankes für die vielen Stunden der teilweise beschwerlichen Arbeit an die fleißigen Geringfügigen. Die Neunkirchner Stadtregierung ist hier mehr als gefordert, Dinge, die hier falsch liefen, klar zu stellen. So geht man nicht mit fleißigen Arbeitnehmern um“, mokiert sich Stadtparteichefin Regina Danov.

Feigl Hans Spies: „Das ist leider sehr dumm gelaufen und hätte so nicht passieren dürfen!“

Zerknirscht reagiert man bei den von der Stadt ausgegliederten Neunkirchner Wirtschaftsbetrieben, wo die Bestattung eines der Betätigungsfelder ist, über die Vorgangsweise: „Das ist leider sehr dumm gelaufen und war so nicht beabsichtigt. Ein Mitarbeiter hätte die Betroffenen informieren sollen. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers ist das nicht geschehen. Das hätte nicht passieren dürfen, das tut mir leid“, erklärt Geschäftsführer Hans Spies. Er wolle nun auch noch diesbezüglich selbst Gespräche führen.

Die Kündigungen seien jedenfalls durch die Coronakrise eine Notwendigkeit geworden: „Viele dieser Mitarbeiter sind gefährdete Personen und deswegen haben uns öfters bei Beerdigungen die Leute gefehlt“, so Spies, der auch gegenüber der NÖN die Intervention der Arbeiterkammer bestätigt.

„Die Kündigungen waren in dieser Art rechtswidrig. Die Betroffenen können Kündigungsentschädigung verlangen und der Auflösungsgrund muss bei der Krankenkasse richtiggestellt werden. Einvernehmlich war da gar nichts“, so Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler.

Übrigens sollen nun Mitarbeiter des Kommunalservice die Arbeiten der Bestatter übernehmen: „Aber nur diejenigen, die es freiwillig machen wollen. Traut sich einer das nicht zu, hat er keine Konsequenzen zu befürchten“, so Spies.