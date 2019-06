In wenigen Wochen werden an Österreichs Schulen die Jahreszeugnisse vergeben. Etwas früher fand die "Zeugnisverteilung" an den niederösterreichischen Landeskliniken statt.

ÖVP-Vizelandeshauptmann Stephan Pernkopf präsentierte die Ergebnisse der bereits 13. Patientenbefragung. Einmal mehr habe sich, so Pernkopf, gezeigt, dass "die Niederösterreicher großes Vertrauen in ihre Kliniken haben", meint er.

„Dieses Vertrauen ist vor allem auf die großartige Arbeit unserer 21.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzuführen. Die Patientinnen und Patienten können sich darauf verlassen, dass sie an allen 27 Standorten bestens betreut werden. Mit der Urkundenverleihung möchten wir auch in diesem Jahr ,Danke' sagen", ergänzt Pernkopf.

Im feierlichen Rahmen wurden die Urkunden an die am bestbewertesten Kliniken und Stationen in der NÖ Landeskliniken Holding-Zentrale übergeben.

In den folgenden Kategorien wurden Urkunden an das LK Hochegg vergeben: