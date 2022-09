Besuchermagnet Peischinger Kraftwerksführungen restlos ausgebucht

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Über 200 Besucher nahmen am Freitag bei einer Führung vom alten EVN-Kraftwerk in Peisching Abschied. Foto: Johannes Authried

W ie berichtet wird das alte EVN-Kraftwerk in Peisching demnächst den Erdboden gleichgemacht. Für Nostalgiker gab es am Freitag noch einmal die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken. Weil der Andrang so groß war, hat die EVN am 7. Oktober einen Zusatztermin eingeschoben. Der ist aber bereits jetzt restlos ausgebucht.