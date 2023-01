Bezirk Neunkirchen: Die Kultur muss sich erst erholen

Nach der Corona-Pandemie kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – und danach die Teuerung. Es sind keine leichten Zeiten, auch für die Kultur.

Veranstalter sowie Künstlerinnen und Künstler klagen nach wie vor über fehlendes Publikum – es sei in Sachen Kultur spürbar zurückhaltender geworden, so der Tenor. Einzig die „großen Stars“ sind nach wie vor Garant für volle Häuser – das beweisen etwa die Vorstellungen im Rahmen des „Kultur.Sommer.Semmering“. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 konnte sogar ein Publikumszuwachs von jeweils 25 Prozent erzielt werden. „Was uns 2022 einen Besucherrekord mit knapp 15.000 Gästen bescherte“, so Nina Sengstschmid vom „Kultur.Sommer.Semmering“. Auch für heuer ist die Eventreihe wieder geplant – und zwar vom 6. Juli bis zum 3. September.

„Kulturelles Überangebot“ als Grund für Situation

Von einer dramatischen Situation will Harald Brawenec vom Verein „Kultur-Event-Ternitz“ trotz spürbarer Veränderungen nicht sprechen. „Heuer finden in Ternitz an die 80 Veranstaltungen statt und für mich ist es überraschend, dass die Besucherzahlen bei den Top-Künstlern nicht rückgängig sind. Wie es bei den nicht so bekannten Akteuren werden wird, müssen wir abwarten“, so Brawenec.

Die Corona-Pandemie, die aktuell kaum mehr Einschränkungen mit sich bringt, stellt für ihn kein Problem mehr dar – vielmehr ist die Teuerung das große Thema. „Wir versuchen hier gegenzusteuern – trotz gestiegener Produktionskosten sind wir bei den Kartenpreisen kaum teurer geworden.“

Noch in den Kinderschuhen steckt das Festival „moz art“ in Gloggnitz. Trotz Auftritten bekannter Sänger und Musiker im Vorjahr war man mit der Besucherauslastung nicht ganz zufrieden. Es sei noch Luft nach oben, gibt auch Kulturstadtrat Peter Kasper (Liste „Wir für Gloggnitz“) zu. Gründe dafür sieht er einige: Manche hätten (nach Corona) wieder die Reisefreiheit genutzt, meint Kasper etwa. Und: Womöglich spiele auch die „kulturelle Übersättigung“ im Sommer in der Region eine Rolle. „Wir werden entgegensteuern, indem im Sommer fast keine Veranstaltungen mehr stattfinden werden, sondern über das Jahr aufgeteilt. Wir werden auch das Experiment, an Montagen, Dienstagen und Mittwochen etwas zu veranstalten, ausprobieren“, kündigt der Stadtrat an.

„Besucher sind noch nicht bereit dazu!“

Auch der Kulturverein Neunkirchen hat sein Programm heruntergefahren. Maximal fünf Veranstaltungen sind für heuer geplant, wobei auf klingende Namen wie Viktor Gernot, Erwin Steinhauer, Thomas Stipsits und Michael Martin gesetzt wird. „In den Jahren zuvor hatten wir bis zu elf Aufführungen im Jahr. Das geht leider nicht mehr. Zum einem überlegen die Besucher aufgrund der Teuerungen mehr denn je, eine Veranstaltung zu besuchen, zum anderen herrscht im Bezirk ein Kulturüberangebot“, meint Gerhard Motsch vom Kulturverein Neunkirchen.

Dass „weniger Leute“ Kulturveranstaltungen besuchen, bemerkt auch Kabarettist Herbert Steinböck, der in Kirchberg am Wechsel lebt. „Es ist absurd, dass die Leute sagen: ,Ihr könnt nach Corona wieder spielen‘ – aber die Besucher sind noch nicht bereit und das wird dauern. Jetzt kommt noch die Inflation dazu und die Leute beginnen, bei der Kultur zu sparen.“ Steinböck bedauert, dass die Kunstschaffenden in der Politik keine Lobby hätten.

Am 21. April tritt Steinböck in der Bezirkshauptstadt auf.

