Die Landeskliniken Hochegg (Grimmenstein) und Neunkirchen schränken die Besuchsmöglichkeiten aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage stark ein. Ab sofort ist pro Patient lediglich ein Besucher pro Woche gestattet, wie die NÖ Landesgesundheitsagentur am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

„Die hohen Zahlen an Neuinfektionen in den niederösterreichischen Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt-Stadt und Wiener Neustadt-Land sind der dringende Grund dafür, dass neue Maßnahmen in den betroffenen Landeskliniken notwendig sind. So sollen die Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Covid-Infektion bestmöglich geschützt werden“, betont man bei der Agentur. Eine Ausnahme gebe es für Palliativstationen, Kinderabteilung, Geburtenstationen sowie bei besonderen Erfordernissen nach Rücksprache.

Auch beim Besuch in einem Klinikum gilt eine Testpflicht: Betreten darf das Krankenhaus nur mit einem Attest über einen negativen Antigentest (nicht älter als 48 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) werden. Das durchgehende Tragen einer FFP2-Maske ist zudem ebenso verpflichtend. Ausgenommen von der Nachweispflicht ist die Begleitung zu einer Entbindung, Palliativ- und Hospizbegleitung sowie die Begleitung bei kritischen Lebensereignissen.

Die Besucherregelungen in den NÖ Klinken sowie Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren findet man auch laufend aktualisiert auf der Website der NÖ Landesgesundheitsagentur unter: www.noe-lga.at