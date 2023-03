Hochegger Waldpension wechselt den Eigentümer

Für die Waldpension im Grimmensteiner Ortsteil Hochegg bricht am kommenden Samstag eine neue Ära an. Seit dem Jahr 1961 von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs geführt, übernimmt mit 1. April die Österreichische Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) das Haus.

An der Grundausrichtung des Hauses soll sich nichts ändern. Laut der Jungarbeiterbewegung – einem unabhängigen und gemeinnützigen Verein – wird weiterhin vorwiegend auf betreutes Wohnen für Menschen mit und ohne Behinderung gesetzt. „Wir werden in der ÖJAB-Waldpension weiterhin alles bieten, was die Hilfsgemeinschaft-Mitglieder und Stammgäste gerne genießen. Der Schwerpunkt des Hauses, das betreute Wohnen, ist ein Zukunftsthema in unserer Gesellschaft. Dazu wollen wir mit unserer Waldpension einen Beitrag leisten“, erklärt Monika Schüssler, Geschäftsführerin der Jungarbeiterbewegung. Aktuell umfasst das Haus in der Robert-Vogl-Straße 96 Wohnplätze in Ein- und Zweibettzimmern, Apartments sowie zwölf Pflegeplätze.

Monika Schüssler, Geschäftsführerin der Jungarbeiterbewegung. Foto: ÖJAB

Hilfsgemeinschaft will sich Kernaufgaben widmen

Den Verkauf der Waldpension argumentiert die 1935 gegründete Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen mit „strategischen Gründen“. Man wolle sich verstärkt den Kernaufgaben widmen. „Mit der ÖJAB wurde ein idealer Kooperationspartner und erfahrener Heimträger gefunden. Die ÖJAB ist ebenfalls ein gemeinnütziger Verein und wird aufgrund ihrer Größe, Vernetzung und Bedeutung die Waldpension für die Zukunft erhalten und weiterentwickeln können“, ist Vorstandsvorsitzender Elmar Fürst überzeugt.

Die Waldpension in Hochegg. Foto: Franz Pflügl Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs

Nicht verzichten will man auch künftig auf ein breites Veranstaltungs- und Freizeitangebot. „Manche Waldpension-Gäste kommen, weil sie zu gewissen Zeiten einfach nicht allein sein möchten“, betont Monika Schüssler von der Jungarbeiterbewegung.

Personell soll sich in der Waldpension übrigens nichts ändern: Die Geschäftsführung bleibt, auch das Personal wird weiterbeschäftigt.

Weitere Informationen: www.waldpension.at

