Neuer Wohnraum für ältere Ternitzer

Älteren Generationen Wohnraum bieten, wo sie einerseits noch selbstständig leben, andererseits aber auch Hilfe in Anspruch nehmen können. So kann man das Konzept von „Betreutem Wohnen“ zusammenfassen. In Ternitz wurde vor Jahren bereits ein solches Konzept umgesetzt, Ende März soll mit dem zweiten Bauteil begonnen werden.

Laut SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak will man weitere Einheiten schaffen, in denen man „alt werden kann, krank werden kann und die nötige Betreuung hat“. Zudem möchte man den älteren Generationen den Wunsch ermöglichen, in den eigenen vier Wänden alt werden zu können. „Ins Pflegeheim will man nicht wirklich, auch wenn es medizinisch notwendig ist und das Pflegeheim top ist. Aber das soll ein anderes Angebot für die Älteren sein“, so der Stadtchef.

Entstehen sollen die insgesamt 22 Einheiten auf dem ehemaligen Spielplatz in der Kreuzäckergasse, sprich direkt neben den bestehenden Wohnungen, in denen „Betreutes Wohnen“ angeboten wird. Laut dem Stadtchef rechnet man mit einer Bauzeit von rund einem Jahr.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden