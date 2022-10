Erweiterter Kindergarten in Pitten eröffnet

Gleich mehrere Millionen Euro wurden in den letzten Jahren in die Kindergartenbetreuung der Marktgemeinde gesteckt. Und die Investitionen haben sich gelohnt. Vergangenen Montag wurde zur Eröffnung des mittlerweile größten Kindergartens im Bezirk geladen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner höchstpersönlich machte sich ein Bild davon.

Großes Lob für die Unterstützung seitens der Gemeinde in diesem Bereich gab es von Kindergartenleiterin Martina Grabner-Bauer: „Die Kindergartenbetreuung ist zwar eine kommunale Pflichtaufgabe. Was hier allerdings passiert ist, ist mehr als Pflicht!“ Im Jahr 1979 wurde der Pittener Landeskindergarten mit drei Gruppen eröffnet, heute wird in sieben Gruppen Platz für rund 140 Kinder geboten.

Begeistert von den neuen Räumlichkeiten zeigte sich auch ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Diese bekam im Rahmen des Festaktes auch die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde überreicht: „Wir hatten immer ein gutes Verhältnis und wurden von dir unterstützt“, bedankte sich SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger bei der Landeshauptfrau.

Für die musikalische Umrahmung sorgten nicht nur die Kids, sondern auch die Pittentaler Blasmusik.

