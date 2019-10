Bürgermeisterin Doris Faustmann eröffnete im Beisein von Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die neue Kleinkindergruppe in der Aspanger Ortsmitte. Sie trägt den klingenden Namen "Sonnenschein".

„Eine solche Einrichtung war ein lang gehegter Wunsch von mir!“ Sichtlich stolz eröffnete Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) im Beisein zahlreicher Festgäste am Freitagnachmittag die neue Kleinkindergruppe an der Hauptstraße. In der neuen Einrichtung, die auf den Namen „Sonnenschein“ hört, werden Kinder zwischen einem Jahr und drei Jahren betreut.

Fünf Eltern nehmen dieses Angebot für ihre Kids bis dato bereits in Anspruch, zwei weitere Anmeldungen sind schon fix. Die Unterstützung von Jungfamilien sei ihr ein großes Anliegen, betonte Faustmann – einen entsprechend hohen Stellenwert habe das Projekt auch für sie gehabt, so die Ortschefin.

Und sie fügte hinzu: Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss zur Realisierung fiel einstimmig!

Zwei Pädagoginnen betreuen die Kids

Dankesworte ergingen nicht nur an das Land Niederösterreich und die anwesende Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP-nominiert), sondern auch an die beiden Kindergartenpädagoginnen Bianca Schacht und Karin Holzer, die die Kinder betreuen sowie Familie Lichtenauer, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.

Gesegnet wurden diese anschließend von Pfarrer Jan Schaffarzyk, der der Veranstaltung ebenso beiwohnte wie sein Unter-Aspanger Pfarrerkollege Franz Kager, ÖVP-Abgeordneter Hermann Hauer, die Nachbarbürgermeister Fredi Brandstätter (Zöbern) und Willi Fuchs (Kirchberg, beide ÖVP), ÖVP-Vizebürgermeister Josef Reichmann, Volksschuldirektorin Petra Reichmann-Farcher, Altbürgermeister Hans Auerböck und viele mehr.

Mehr zur neuen Kleinkinderbetreuungsstätte auch in der nächsten NÖN Neunkirchen-Printausgabe!