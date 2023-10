Aspangberg-St. Peter: „Ordi“ nimmt Formen an

Seit bekannt geworden ist, dass Andrea Bittmann mit Beginn des kommenden Jahres ihre Tätigkeit als Kassenärztin in der Gemeinde antritt, laufen die Vorbereitungen für den Ordinationsbetrieb auf Hochtouren.

Wie berichtet, war die Stelle seit 2016 vakant gewesen, nachdem sich Bernhard Koller in die Pension zurückgezogen hatte. Mit Bittmann, aktuell am Landesklinikum Neunkirchen und in einer Ordination in Scheiblingkirchen-Thernberg tätig, konnte zuletzt aber eine Nachfolgerin gefunden werden.

Die Arbeiten in den „Ordi“-Räumen im Mehrzweckgebäude im Ortsteil Hoffeld laufen „zügig“, sagt Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP): „Die Einrichtung ist bestellt und sollte bis Ende November montiert sein.“ Für Freitag, den 1. Dezember, ist zwischen 16 und 18 Uhr ein Tag der offenen Tür geplant. „Die Bevölkerung kann die Gelegenheit nutzen und sich die Räumlichkeiten, soweit sie schon eingerichtet sind, ansehen“, kündigt Brunner an. Die Installation der PC-Anlage sei schließlich für Dezember geplant, ehe der Betrieb mit 3. Jänner 2024 starten solle, so der Ortschef über den Zeitplan.

In diesen Tagen soll laut Brunner übrigens ein Anmeldeformular für Patientinnen und Patienten auf der Gemeindehomepage online gehen. „Damit kann das Team bereits jetzt die Patienten-Kartei erstellen und die Bevölkerung muss sich im Jänner nicht anstellen“, kündigt der Bürgermeister an.