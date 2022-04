Neues Leben für die bisherige "Eisbox" in Willendorf

Werbung

Bis vor kurzem versorgte Familie Krenn in der warmen Jahreszeit Willendorf und Umgebung mit Eissorten vom „Eisgreissler“. Doch Bäckerei, Trafik und Postpartnerschaft waren so zeitintensiv, dass ein weiterer Betrieb zeitlich und personell nicht mehr möglich war.

Familie Pesau, die auch das Lokal „Weintraubn“ an der Neunkirchner Straße betreibt, entschloss sich nach reiflicher Überlegung, den Container auf dem Hauptplatz zu erwerben. Im „Süßen-Drei-Mäderl-Haus“ werden Eiskreationen mit Eissorten vom „Freeze“ Neunkirchen, Mehlspeisen und Getränke angeboten. Zusätzlich zur fixen Karte gibt es jeden Tag ein süßes Zusatzangebot.

Andrea Pesau startete vor kurzem die Suche nach jungen Unternehmerinnen, die die Chance nutzen wollten, hier eigene kreative Ideen zu verwirklichen – und wurde schnell fündig. Die Konditorinnen Sarah Selhofer aus Pottschach, Cornelia Mika aus Wiener Neustadt und Manuela Ofenböck aus Mahrersdorf waren von der Idee begeistert. Ab Mai wird abwechselnd eine der Damen im Geschäft stehen und die Kunden nicht nur mit Eis, sondern auch mit Mehlspeisen aus dem eigenen Sortiment verwöhnen. Auch die Toppings und die Dekorationen werden individuell kreiert.

"Für jeden ist etwas dabei!"

„Es ist etwas ganz Neues, ich kann mich entfalten und kreativ sein“, strahlt Sarah Selhofer und ihre Kolleginnen sind ebenso begeistert: „Ich freue mich vor allem auf den persönlichen Kontakt zu den Kunden“, betont Manuela Ofenböck, „das ist etwas ganz anderes, als alleine in der Backstube zu stehen – man bekommt Feedback und kann auf die Wünsche und Anregungen der Menschen eingehen.“ Es sei schon immer ihr Traum gewesen, ein eigenes Kaffeehaus oder eine Konditorei zu eröffnen, erzählt Cornelia Mika, „da passt diese Möglichkeit gut, hier kann ich experimentieren und den Kunden verschiedenes zum Ausprobieren anbieten.“

„Es ist für alle etwas dabei“, schmunzelt auch Andrea Pesau, „wenn die Kinder ein Eis essen, sollen auch Oma und Opa nicht zuschauen müssen!“ Im gemütlichen Schanigarten werden zusätzlich Kaffee, sommerliche Getränke, Sekt und offenes Bier geboten. Von Dienstag bis Donnerstag findet der Betrieb am Hauptplatz statt, freitags und samstags kann man sich das Angebot im Lokal "Weintraubn" schmecken lassen. Sonntags und montags ist vorläufig Ruhetag. Sobald es personell möglich ist, ist ein Parallelbetrieb der beiden Lokale geplant. Die Eröffnungsfeier ist ausnahmsweise an einem Sonntag geplant: Am 1. Mai gibt es bei der Eröffnungsfeier Eis und Mehlspeisenkostproben und eine Gratis-Eiskugel für die Kinder.

„Wir als Gemeinde und Grundeigentümer haben die spannenden neuen Ideen von Familie Pesau für eine Neuausrichtung des Angebots am Hauptplatz mit Freude aufgenommen und werden diese im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne unterstützen“, freut sich auch Ortschef Hannes Bauer (ÖVP). „Unser größter Wunsch wäre, dass die Bevölkerung das tolle neue Angebot gut annimmt und der Hauptplatz in der warmen Jahreshälfte weiterhin so belebt ist wie bisher!“

Wer sich ein Bild über das Angebot machen möchte, kann auf eistraum-willendorf.at vorbeischauen.

