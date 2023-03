AMS-Besuch bei den „NESIB-Frauen“ in Neunkirchen

Über den Besuch der interimistischen AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern freute sich das Haus „Integration NÖ“ in der Wiener Straße 36 am Dienstagvormittag. Ulrike Halbritter, Projektleiterin der „NESIB-Frauen“ sowie Barbara Blümel, Geschäftsführerin der „Integration NÖ", präsentierten Kern, die gemeinsam mit AMS-Geschäftsstellenleiterin Petra Hofmann gekommen war, den Betrieb. Es war nach der Schoeller Bleckmann Oilfield in Ternitz die zweite Station der AMS-Mannschaft.

„Einmal im Jahr besuchen wir alle Regionalgeschäftsstellen, um uns auszutauschen und verbinden das mit einem Betriebsbesuch beziehungsweise, um ein Beschäftigungsprojekt persönlich kennenzulernen“, so Sandra Kern.

„Wir sind ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt. Wir unterstützen die Frauen dabei, die letzten Kilometer bis zum nächsten Job zu schaffen. Wir sind der zweite Arbeitsmarkt. Unser Ziel muss immer sein, einen Job im ersten Arbeitsmarkt zu finden“, skizzierte Projektleiterin Ulrike Halbritter.

Die Tätigkeitsbereiche erstrecken sich von Wäscheservice, Reinigungs- und Auftragsarbeiten bis hin zur Änderungsschneiderei mit der „Schwarzataler Dirndlwerkstatt“. Im Vorjahr wurde „NESIB-Frauen“ mit dem „Dirndlpreis 2022“ ausgezeichnet.

