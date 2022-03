Betriebsbesuche: Danninger hofft auf „Aufholjagd“

Ein Stück Normalität soll der kommende Samstag bringen – am 5. März fallen, wie berichtet, fast alle Corona-Beschränkungen. Was den heimischen Tourismusbetrieben die Möglichkeit zu einer „ambitionierten Aufholjagd“ bietet, wie Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) in der Vorwoche darlegte. Gemeinsam mit der neuen Geschäftsführerin der „Wiener Alpen“, Mariella Klement-Kapeller, stattete Danninger zwei etablierten Betrieben in der Semmering-Rax-Region einen Besuch ab.

Bauliche Verbesserungen in Corona-Zeit

Zum einen dem traditionsreichenden „Kirchenwirt“ im Schottwiener Ortsteil Maria Schutz, der sich vor allem mit seinen „Klosterkrapfen“ einen Namen gemacht hat. Gastgeber Helmut Auer hat die Corona-Zeit genutzt, um seine Gästezimmer zu renovieren.

Zum anderen besuchten Danninger und Klement-Kapeller, begleitet von den örtlichen Bürgermeistern sowie Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer (ÖVP), das Hotel Belvedere am Semmering. Die Familie Engelschall, die das Hotel betreibt, hat ihren Wellnessbereich und das Hallenbad modernisiert und erweitert. Beide Betriebe wurden bei ihren Investitionen vom Land NÖ unterstützt.

Touristisch steche die Semmering-Rax-Region in vielerlei Hinsicht hervor, zeigt sich „Wiener Alpen“-Chefin Klement-Kapeller überzeugt: „Die familiengeführten Unternehmen, die ihr Angebot auf dem neuesten Stand halten und sich durch ansprechendes Ambiente und ihre gute Küche auszeichnen, sind die wesentlichen Säulen für den touristischen Erfolg in unserer Region.“

