Frau bedroht Bewaffneter in Neunkirchen aufgespürt

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Symbolbild Foto: AstroStar/Shutterstock.com

E ine Alarmfahndung, die am Dienstagabend in Breitenfurt im Bezirk Mödling ihren Ausgang genommen hatte, konnte kurz nach Mitternacht in Neunkirchen beendet werden. Gesucht wurde ein bewaffneter Mann, der eine Frau bedroht hatte. Beziehungsprobleme dürften hinter der Drohung stecken.