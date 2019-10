Bewaffneter Überfall in Wohnung .

Ein mysteriöser Überfall auf drei junge Leute in einer Wohnung in Seebenstein beschäftigt derzeit die Neunkirchner Kriminalisten. ,,Wir ermitteln in alle Richtungen", so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller am Sonntag zur NÖN.