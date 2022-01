Pläne für neue Arena in Ternitz nehmen Form an

Einen Raum für Bewegung und ein friedliches Miteinander schaffen. Das setzt man sich unter anderem beim aktuellen Stadterneuerungsprojekt in Ternitz zum Ziel. Am Hans-Czettel-Platz soll im bevorstehenden Jahr nämlich eine Bewegungsarena für die Ternitzer Jugend entstehen.

Der Stadterneuerungsbeauftragte und Gemeinderat Erik Hofer sowie Stadträtin Jeannine Schmid (beide SPÖ) holten sich dazu Regionalberaterin Heidemarie Brandstetter ins Boot. Sie steht Hofer und Schmid, aber auch den Jugendlichen bei der Projektumsetzung unterstützend zur Seite.

Jugend durfte ihre Wünsche äußern

Mit einer Fragebogenaktion, die in den Mittelschulen Ternitz und Pottschach sowie in der Polytechnischen Schule über die Bühne ging, machte man sich zunächst ein Bild, was die Jugendlichen von einer Bewegungsarena eigentlich erwarten würden. „In Summe wurden 299 Fragebögen mit einer Fülle von Wünschen über die Ausgestaltung retourniert“, freuten sich Erik Hofer und Jeannine Schmid über die große Resonanz.

Neben einem Ballsportbereich für Fuß- und Basketball würden sich die Jugendlichen auch einen befahrbaren Bereich zum Skaten und Radfahren wünschen. Auch Turn- und Kraftbereiche mit Fitnessgeräten stehen bei der Jugend ganz hoch im Kurs. Es gab aber noch zahlreiche weitere kreative Ideen, wie etwa eine Trinkwasserstelle, kleine Zuschauertribünen oder auch eine Chill-Out-Zone, die einerseits als Kommunikationsplatz, andererseits aber auch als Ruhebereich zum Lesen oder Aufgabe machen dienen soll.

Umsetzung im Jahr 2022

Im Frühjahr sollen gemeinsam mit den Jugendlichen Sophie Riedl und Elijah Schnyder – beide setzten sich für das Projekt ein – konkretere Schritte sowie erste Planskizzen entstehen. „Es ist großartig, wie engagiert sich die Jugend bei der Entwicklung ihres Freizeitplatzes einbringt. Als nächster Schritt werden die Kosten für mehrere Varianten erhoben. Sobald die Finanzierung gesichert ist, soll dieses Projekt budgetiert und noch im heurigen Jahr verwirklicht werden“, so Schmid und Hofer.