Neunkirchens Lehrer plädieren: "Bester Zeitpunkt" für tägl. Turnstunde

Die Pandemie macht Kinder dicker – zu diesem Schluss kommt eine Studie des Kärntner Sportwissenschafters Gerald Jarnig, an der sich mehr als 700 Klagenfurter Volksschüler beteiligten. Das Forscherteam stellte einen „besorgniserregenden Anstieg des Anteils von Kindern mit Übergewicht oder Adipositas“ fest – mehr dazu auch auf den Seiten 2/3. Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ), Sportlehrer am BORG in Wiener Neustadt, sieht einen direkten Zusammenhang mit den psychischen Belastungen, die Experten zufolge seit Ausbruch der Pandemie zugenommen haben: „Bewegung ist einerseits vom Stoffwechsel her sehr wichtig, weil das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt wird. Zum anderen ist aber auch erwiesen, dass man öfter Glücksgefühle hat, wenn man regelmäßig Bewegung macht.“

Peter Steinwender, Bürgermeister in Grünbach und Sportlehrer am BORG Wr. Neustadt

Steinwender plädiert für die viel diskutierte tägliche Turnstunde in den Schulen: „Es wäre der beste Zeitpunkt, sie jetzt endlich einzuführen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist nachgewiesen, dass die tägliche Turnstunde nur ein Viertel von dem kostet, was sie letztlich bringt!“ Die Pandemie habe die Menschen in ihre vier Wände zurückgedrängt, die eigene Komfortzone wurde verkleinert.

Sportlehrer Peter Steinwender plädiert für die tägliche Turnstunde. Foto: Grabner

„Mit der Öffnung war auch eine Ungewissheit da, man hat seine Sozialkontakte reduziert.“ Nun gelte es, die Menschen – und speziell Kinder und Jugendliche – wieder für den öffentlichen Raum zu begeistern: „Wir müssen wieder mehr motivieren!“

Dass vor allem Kinder in den letzten Jahren verstärkt in die digitale Welt „gedrängt“ wurden, bemerkt Karl Morgenbesser. Der Aspanger ist nicht nur Chef des Sport- und Gesundheitszentrums in seinem Heimatort, er betreibt auch die Erlebnisarena in St. Corona mit ihren vielfältigen Angeboten. Dort verzeichnet er in der entsprechenden Altersgruppe sogar starke Zuwächse: „Wir als Sportanbieter müssen eine gute Story erzählen, um an die Kinder ranzukommen.“

Karl Morgenbesser setzt auf „gute Storys“, um Kids anzusprechen. Foto: Grabner

Erziehungsberechtigte hätten heutzutage leichter eine Ausrede parat, etwas nicht zu machen, meint Morgenbesser: „Wir müssen uns hier besonders bemühen, Kinder abzuholen!“

Einen deutlichen Zuwachs – „entgegen dem Trend in anderen Vereinen“ – verzeichnet Morgenbesser beim SC Aspang, wo er selbst Funktionär ist. „Das hat sicher damit zu tun, dass wir engagierte Eltern und Vereinsfunktionäre haben und das medial auch immer gut begleiten.“ Eltern, die man früher über klassische Kanäle – etwa bei Schulveranstaltungen – erreicht habe, spreche man nun über Online-Beiträge an.

