Innenminister Herbert Kickl ließ mit seinem Vorschlag, den Stundenlohn von Asylwerbern für ihre Hilfstätigkeiten für Bund, Länder, Gemeinden usw. mit 1,50 Euro zu deckeln, aufhorchen. Diese „Verordnungsermächtigung“ ist derzeit in einer vierwöchigen Begutachtungsphase. Im Bezirk Horn stößt dieser Vorschlag auf Kritik, obwohl es derzeit keinen einzigen Asylwerber gibt, der einer „Remunerationentätigkeit“ nachgeht.

Das bestätigt auch Christian Scheidl von der Caritas St. Pölten: „Diese Diskussion ist also irrelevant.“

Einzig in der Marktgemeinde Langau wird überlegt, einen der vier Asylwerber im Rahmen einer AMS-Förderung ab Juni bei der Gemeinde zu beschäftigen.

In der Gemeinde Gars sind alle Asylwerber weggezogen. Jene, die bereits Asylstatus haben, fanden Arbeit. „Einige von ihnen arbeiten zum Beispiel im Logistikzentrum der Firma Kiennast“, betont Bürgermeister Martin Falk (die NÖN berichtete). Asylwerber seien, so der Bürgermeister, vor einigen Jahren bei der Gemeinde Gars beschäftigt gewesen. Der Stundenlohn lag damals bei vier Euro.

So wie in vielen Gemeinden ist eine Beschäftigung von Asylwerbern auch in Drosendorf ein Problem: Es gebe zwar sieben Asylwerber in der Gemeinde, doch die Gemeinde hat keine Aufgaben für sie: „Unser Bauhofpersonal ist ja dafür zuständig“, meint Amtsleiter Gerhard Zotter.

Freiwillig setzen sich die in Eggenburg wohnhaften Asylwerber gerne ein, sie sind etwa bei den Flurreinigungsaktionen motiviert dabei, berichtet Bürgermeister Georg Gilli.

Die vom Innenminister vorgeschlagen 1,50 Euro für eine Stunde Arbeit für einen Asylwerber ist für Dieter Schewig vom Verein „Willkommen Mensch“ keine budgetäre Maßnahme, sondern eine „Schikane, die zur derzeitigen allgemeinen Stimmung passt“, die nur eine einzige Frage aufwerfe: „Ist das menschenwürdig?“

Laut Schewig gibt es in Horn an die 150 Geflüchtete, die sich in verschiedenen Phasen des Asylverfahrens befinden. Vor einiger Zeit übernahmen einige von ihnen im Landesklinikum Horn Übersetzungstätigkeiten, aber diese Dienstleistung wurde beendet.

Die Flüchtlinge werden von 30 Vereinsmitgliedern betreut, wobei das Deutschlernen die oberste Prämisse sei. Nach einem positiven Bescheid geht es ans Wohnungs- und Arbeitsuchen. „Viele wollen bei uns bleiben, gehen ja die Kinder hier zur Schule“, so Schewig. Ab diesem Zeitpunkt gehe es nicht mehr um die 1,50 Euro, sondern um ihre Existenz.