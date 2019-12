NÖN gibt Überblick zu Gemeinderatswahlen: Wer tritt wo an? Wer ist neu am Feld? Wer ist diesmal nicht mehr dabei? FPÖ verfehlt Ziel flächendeckender Antritte, baut Kandidaturen allerdings aus. Grüne Kandidaturen schießen mancherorts aus dem Boden, andernorts sind sie Geschichte.

580 Mandate. Um sie geht es bei den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner 2020 allein im Bezirk Krems. Beim letzten Wahlgang 2015 lag die ÖVP mit 64 Prozent der Mandate auf Platz eins, die SPÖ folgte mit 23,1 Prozent. Die FPÖ erreichte 5,8, die Grünen 1,7 Prozent. Der Rest ging an diverse Listen. Was hat sich seitdem polit-geografisch getan?

Besonders bemerkenswert: Die SPÖ wird in St. Leonhard am Hornerwald nicht am Wahlzettel stehen. 2015 wurden hier noch zwei Mandate erreicht. Weshalb nun die SPÖ-Abstinenz in der 3.000-Einwohner-Gemeinde? Reinhard Resch, SPÖ-Bezirksparteiobmann und Bürgermeister der Stadt Krems, meint: „Es gab einen Spitzenkandidaten, der hat aber versäumt, sich rechtzeitig mit Hauptwohnsitz dort zu melden. Von den anderen Kandidaten wollte niemand auf Platz eins nachrücken.“

Rotes Duo will Ortschef-Sessel verteidigen

Dass die ÖVP gerade die Waldviertler Gemeinden fest in der Hand hat, ist bekannt. Dennoch verteidigen im Bezirk Krems zwei rote Bürgermeister ihre Stellung. Da zum einen Josef Böck aus Paudorf. Der zweite rote Gemeinde-Chef, Christian Kopetzky, amtiert in Lengenfeld. Er schmunzelt, 2015 „die ÖVP-Herrschaft in Lengenfeld nach vielen Jahrzehnten beendet zu haben“.

Die SPÖ lag knapp hinter der ÖVP, wurde aber durch eine Bürgerliste gestützt. SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Werner Stöberl meint, dass es vonseiten der Bundes-SPÖ schon einmal „mehr Rückenwind“ gab. Hinsichtlich der Wiederwahl der beiden roten Bürgermeister ist er aber zuversichtlich. Zu einem roten Generationenwechsel kam es in Langenlois: Christian Schuh löst Werner Buder ab.

Unter den ÖVP-Spitzenkandidaten gibt es einige neue Gesichter. So wird in Aggsbach-Markt Josef Kremser antreten. In Straß steigt Martin Leuthner für die ÖVP in den Ring. Im Oktober übernahm der bisherige Vize das Bürgermeisteramt vom Langzeit-Ortschef Walter Harauer. Neu in der Polit-Arena ist auch Stefan Seif, der in Senftenberg antreten wird.

FPÖ baut aus, Grüne um

Walter Rosenkranz, bekannt als Nationalratsmandatar und aktuell Volksanwalt, ist ganz zufrieden. Nein, das Ziel eines flächendeckenden FPÖ-Antritts im Bezirk habe man nicht erreicht, so der blaue Bezirksobmann. Dennoch: „2015 traten wir in 15 von 30 Gemeinden an, dieses Mal sind es 21.“ Neu am Wahlzettel sind die Blauen in Furth bei Göttweig, in Lengenfeld, Lichtenau, Maria Laach, Rohrendorf und Weinzierl am Walde. Neben gesundheitlichen und familiären Bedingungen seien auch Einschüchterungsversuche der ÖVP ein Grund gewesen, weshalb nicht in jeder Gemeinde ein blauer Kandidat antrete.

Wenn die FPÖ etwas mit der SPÖ verbindet, so ist es die prekäre Situation der Mutterpartei im Bund. Rosenkranz plagt dennoch kein Pessimissmus. „Gemeinderatswahlen funktionieren nach anderen Gesetzen als Nationalratswahlen. Hier geht es um die Personen. Erfahrungsgemäß hat die FPÖ GR-Wahlen in ähnlichen Situationen erfolgreich bewältigt.“ Auch die SPÖ konnte trotz Stagnation auf 27 Prozent bei der Nationalratswahl 2017 in Krems-Stadt zeitgleich ein Ergebnis von knapp über 46 Prozent einfahren, ein Plus von etwa acht Prozent.

Grüne: Alte Gruppen aufgelöst, neue gebildet

Neben der ÖVP sind auch die Grünen bundespolitisch im Höhenflug. Wie sieht die Lage der Partei im Bezirk Krems aus?

Die Zahl der antretenden Ortsgruppen stagniert. Allerdings bauen die Grünen um: So werden sie in Senftenberg und Gföhl nicht mehr antreten. Was dort verloren ging, wird allerdings durch neue Kandidaturen in Furth bei Göttweig und Grafenegg ausgeglichen. Wie auch schon bei den Nationalratswahlen davor, werden die Grünen auch in Langenlois und Rohrendorf wieder antreten.

Sandra Mayer, Bezirkssprecherin und bis Ende Juni 2019 Kremser Gemeinderätin, sieht die Konjunktur klimapolitischer Themen, welche die Grünen schon seit Jahrzehnten vorantreiben. „Auf der Gemeindeebene ist Lage etwas schwieriger, weil man hier nicht zum Berufspolitiker wird. Das heißt man muss Job, Familie, Privatleben und politisches Engagement miteinander verbinden“, beschreibt die Grün-Politikerin so manche Hürden.

Wie sieht indes die Situation anderer Listen und Wahlgruppen aus? In Albrechtsberg wird die „Unabhängige Gemeindeliste“ (UGL) nicht mehr antreten, die sich mit der ÖVP der Marktgemeinde wiedervereinigt hat. In Gedersdorf ist die „Liste Lebensraum Gemeinde Gedersdorf“ (LLGG) Geschichte. Ex-LLGG-Mann Heinz Svehla tritt als Unabhängiger für die ÖVP an. In Senftenberg mischt die neue Liste „Ja 2020“ mit Spitzenkandidat Elmar Kuhn mit. In ihren Reihen ist jetzt auch Ex-ÖVP-Bürgermeister Josef Ott dabei. In Mautern tritt „Mautern anders“ wieder an, und Rossatz-Arnsdorf hat mit „Bürger für Bürger“ eine neue Liste.

Einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.