Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit den NÖ Umweltverbänden und der Wirtschaftskammer Niederösterreich die Aktion „Reparaturbonus NÖ“ gestartet. Dabei gibt’s pro Haushalt bis zu 100 Euro fürs Reparieren defekter Elektrogeräte.

Ziel ist es, die Anzahl durchgeführter Reparaturen zu steigern und Rahmenbedingungen für einen nachhaltigeren Umgang mit begrenzten Ressourcen zu schaffen. Dank Zusammenarbeit mit der Plattform Reparaturführer (www.reparaturfuehrer.at) wird das Auffinden von geeigneten Reparaturbetrieben erleichtert.

"Die Aktion läuft sehr schleppend an"

In Zeiten von Klimawandel und gesteigertem Umweltbewusstsein vieler Konsumenten ist die Aktion grundsätzlich eine sehr gute Idee, die jedoch bei den Mödlinger Bürgern noch nicht angekommen zu sein scheint, merkt Bernd Seper vom Fernsehstudio Mödling am Josef Deutsch-Platz an. „Wir hatten bislang nur einen Kunden, der sich für den Reparaturbonus interessierte.“ Der Geschäftsführer bestätigt auf NÖN-Anfrage: „Die Aktion läuft sehr schleppend an. Generell ist leider kein Wandel hin zu ,Reparieren statt wegwerfen’ zu bemerken.“ Seper fährt öfters auf die Deponie, „da türmen sich die kaputten Geräte. Grund dafür ist der oftmals günstige Preis der Neugeräte“.

Auch der Ablauf der Aktion an sich scheint für die teilnehmenden Betriebe noch undurchsichtig zu sein, betont Peter Dill von PDE Elektronik in Laxenburg. „Da sich noch niemand bei mir deswegen gemeldet hat, habe ich mich mit dem Ablauf auch noch nicht näher beschäftigt.“ Der Ein-Mann-Betrieb hat im Jahr nur 10 bis 20 Reparaturaufträge, „vorwiegend von älteren Leuten, die an ihren teilweise bereits veralteten Geräten hängen“.

Chance für den „traditionellen Handel“

Geschäftsführer Rupert Rief von „Rief Electronic Service“ in Biedermannsdorf befürwortet die Aktion generell, da „die Stundensätze heute sehr hoch sind und viele geringfügige Reparaturen mangels Wertes nicht ausgeführt werden. Dass der traditionelle Handel auch Reparaturen durchführt, wissen aber viele Konsumenten gar nicht.“ Trotzdem konnte auch Rief noch nicht vom Reparaturbonus NÖ profitieren. „Umweltbewusste Kunden suchen verzweifelt nach Alternativen zum Neukauf. Leider glaubt der Großteil, es wird sowieso alles weggeschmissen und kaufen daher immer noch alles neu.“

Um Förderung ansuchen können die Kunden bereits jetzt per Internet-Anmeldeformular. Wichtig dabei: Der Betrieb muss auf der Seite „Reparaturführer“ gelistet sein und es können nur haushaltsübliche Elektrogeräte gefördert werden.