Martina Wistermayer, Inhaberin des Ateliers Nice in der Mödlinger Wiener Straße beobachtet schon lange, dass der Online-Handel eigentlich nur mehr der berühmte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, auch in der Vorweihnachtszeit.

„Ich habe in meinem Geschäft kein einziges Teil ,made in China’ hängen. Ich habe viele Stammkundinnen, die die Qualität, die ich biete, schätzen. Junge Mädchen kommen erst, wenn sie auf einem Ball wegen ihres schönen Kleides bewundert worden sind. Oder sie kennen den Unterschied zwischen der Qualität, die im Online-Handel geboten wird und meiner Kleidung, weil sie mit ihren Müttern von klein auf in mein Geschäft gekommen sind“, erzählt Wistermayer.

„Black Friday ist übermächtig“

Was sie wirklich schmerzt, sind Aktionen wie der „Black Friday“. „Da kann man nicht mithalten, sondern nur verlieren.“

Die gesellschaftliche Entwicklung hin zu immer mehr und immer billiger spürt auch Ursula Gumhold, Besitzerin der Deko-Boutique Mayflower in Mödling. „Die Leute kommen, schauen, sagen, oh, sie haben aber ein schönes Geschäft. Gekauft werden aber eher Kleinigkeiten, denn den Großeinkauf tätigen die meisten über das Internet“, meint Gumhold. Was dem Fachhandel das Leben zusätzlich schwer macht, ist, dass „jeder eh schon alles führen darf. Dadurch macht der Großhandel einfach das Geschäft des Fachhandels kaputt.“

Auch Marc Wilming von Krawany Mödling gibt zu, dass es „extrem schwierig“ geworden sei, rechtzeitig Einkaufstrends zu erkennen und darauf zu reagieren. Das Traditionsunternehmen setzt auf liebevoll zusammengestellte Produktserien, die Emotionen wecken und auf eine renovierte Spielwarenabteilung. Was ihn ärgert: „Die EU erlaubt Internetriesen wie Amazon alles. Wir Fachhändler zahlen unsere Löhne und Steuern in Österreich. Doch der Kunde schaut oft nur auf den Preis“.

Den Online-Handel spürt Markus Walli von „Judith und die Torten“ vor allem beim Backzubehör. Die Qualität der Torten und Kekse hingegen könne der Internethandel nicht toppen. Philipp Waldhans von der Lebzelterei Rachenzentner hat jetzt vor Weihnachten Hochsaison. Sein Vorteil: „Bei mir kommen die Kunden wirklich noch ins Geschäft.“