100 Jahre Niederösterreich: 155 Jahre Freiwilligkeit

Vor der Gründung des organisierten Feuerwehrwesens waren die Bürger des Marktes als Gesamtheit für den Brandschutz und das Feuerlöschwesen verantwortlich. Sie mussten Feuerlöschgeräte vorhalten und bei Brandereignissen aktiv Hilfe leisten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts änderte sich diese Situation langsam: Die Marktgemeinde beschaffte 1857 eine Feuerspritze und 1861 wurde Alexander von Willburger zum Feuerkommissär des Marktes Neunkirchen ernannt.

In dieser Zeit wurden in der Monarchie die ersten Feuerwehren gegründet und auch in Neunkirchen wurde bereits 1867 auf Initiative des Turnvereins eine Freiwillige Feuerwehr gegründet. Diese gehört damit zu den Gründungsmitgliedern des Landesfeuerwehrverbands im Jahr 1869. Im Folgejahr übernahm man von der Gemeinde die Feuerlöschutensilien, dennoch musste die Ausrüstung bald aus Eigenmitteln ergänzt werden. Die Feuerwehr war damals als Verein organisiert und musste zahlreiche Aktivitäten setzen, um das Geld dafür aufzutreiben.

1874 bezog die Feuerwehr das Gerätehaus am Hauptplatz (heute: Buchhandlung Reithmeyer) und war in der Folgezeit immer wieder bei Großbränden im Einsatz. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist der Brand des Rathauses 1889 und der große Kirchenbrand von 1907.

1922 konnte die erste Autospritze angeschafft werden – bis dahin war man mit einer pferdebespannten Dampfspritze unterwegs. Das Jahr 1934 brachte die Übersiedlung in das neu gebaute Gerätehaus in der Zeil (heute: Sparkasse). Die nächste Zäsur für die Feuerwehr Neunkirchen war der Zweite Weltkrieg, an dessen Ende die Löschgeräte in Richtung Westen in Sicherheit gebracht wurden, wodurch sie beim Brand des Rathauses und anderen Bränden nicht zur Verfügung standen.

Nach Kriegsende stabilisierte sich die Lage und eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung begann. Durch das Niederösterreichische Feuerwehrgesetz von 1969 wurden alle Feuerwehren per 1. Jänner 1970 von Vereinen zu Körperschaften öffentlichen Rechts. Die Zeit nach 1970 brachte eine erhebliche Erweiterung der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren weg von Brandeinsätzen immer mehr hin zu technischen Einsätzen aller Art.

Im Jahr 1985 konnte eine alte Fabrikshalle am Schwarzauferweg das längst zu klein gewordene Gerätehaus in der Zeil ersetzen. Dieses Gebäude bot erstmals ausreichend Platz für die inzwischen sehr zahlreich gewordenen Fahrzeuge und auch für die Mannschaft. Doch auch dieses Feuerwehrhaus kam in die Jahre und wurde von 2016 bis 2018 grundlegend umgebaut und modernisiert. Ebenfalls seit 2018 ist auch die Bezirksalarmzentrale dort untergebracht. Gleichzeitig wurde in den letzten Jahren auch der Fuhrpark erneuert und ist mittlerweile auf dem neuesten Stand.

