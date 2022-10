"100 Jahre Niederösterreich": Die Juden am Lande

Während in Neunkirchen vor hundert Jahren zahlreiche jüdische Familien mit etwa 300 Personen lebten und hier eine eigene Kultusgemeinde mit Synagoge bestand, gab es in den Dörfern und Märkten der Buckligen Welt und des Pittentals meist nur eine Handvoll jüdischer Bewohner.

„Esterházyschen Siebengemeinden“

Der Grund, warum im 19. Jahrhundert überhaupt Juden in diese Gegend zogen, liegt wohl an der räumlichen Nähe zum Burgenland, wo noch unter ungarischer Herrschaft in den berühmten „Esterházyschen Siebengemeinden“ die Juden ihre Kultur entfalten konnten. Eine der bedeutendsten dieser sieben jüdischen Gemeinden war Kobersdorf, wo auch die Wurzeln vieler jüdischer Händler liegen, die nach der rechtlichen Gleichstellung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in unseren Bezirk kamen. Es lassen sich im Großen und Ganzen drei verschiedene Lebenswege unterscheiden, die jüdische Mitbürger in unsere Gegend geführt haben:

Der weitaus größte Teil waren Händler und andere Gewerbetreibende, die zuvor auch oft als Hausierer unterwegs waren und dann die Gelegenheit ergriffen, sich hier anzusiedeln. So betrieb die Familie Daniel in Kirchberg am Wechsel zwei Gemischtwarenhandlungen und die Familie Löbl in Scheiblingkirchen und Gleissenfeld jeweils eine Greisslerei. Auch in Pitten und Seebenstein gab es Geschäfte von jüdischen Kaufleuten. Diese Juden waren durchwegs sehr traditionell und auch durch die räumliche Nähe sehr mit den „Siebengemeinden“ verbunden. Nachdem aber die Synagogen in Neunkirchen, Wiener Neustadt oder im Burgenland sehr weit weg waren, gab es in Krumbach und in Bad Erlach Privatsynagogen, die von wohlhabenden Kaufleuten errichtet worden waren.

Der zweite Lebensweg brachte reiche jüdische Unternehmer in den Bezirk, welche das Potenzial unserer Region früh erkannten und hier ihre Betriebe ansiedelten. In diesem Zusammenhang seien die Industriellenfamilien Kahane als langjährige Besitzer des Aspanger Kaolinwerks und Mautner als Inhaber der Trattenbacher Weberei genannt.

Zweitwohnsitze in der Buckligen Welt

Die dritte Gruppe von Juden, die ihre Spuren im Bezirk hinterlassen haben, sind diejenigen, die im Zuge des beginnenden Tourismus kamen und sich hier auch Zweitwohnsitze errichteten. Der prominenteste Zweitwohnsitzer war vermutlich der Bankier Maximilian Mautner, der die Burg Feistritz erwarb und ihr ihr heutiges Aussehen gab. Aber auch in Mönichkirchen und Scheiblingkirchen verbrachten jüdische Familien die Sommerfrische.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1938 änderte die Situation aller Juden in der Buckligen Welt schlagartig. Geschäfte und Wohnhäuser wurden geplündert, Schulden nicht mehr bezahlt, der Besitz enteignet und somit jede Lebensgrundlage entzogen. Wer Glück hatte, konnte sich ins Ausland retten, viele wurden ermordet.

