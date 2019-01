In einem sind sich sämtliche SPÖ-Vertreter aus dem Bezirk einig: Natürlich habe die Partei eine Zukunft – und auch aktuell spiele man, wenn auch auf Bundesebene in Opposition, eine gewichtige Rolle im Land.

Santner: "Für soziale Gerechtigkeit sorgen"

Während die türkis-blaue Bundesregierung „kräftig am Abbau sozialer Errungenschaften“ arbeite, habe die SPÖ „die Interessen aller Menschen im Auge“, ist etwa SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer aus Neunkirchen überzeugt: „Die SPÖ sehe ich auch in der Rolle eines Garanten: Einerseits dafür, dass hart erkämpfte Rechte erhalten bleiben und zugleich im sozialpartnerschaftlichen Miteinander.“ Ähnlich argumentiert auch Gloggnitz‘ Vizebürgermeister Erich Santner: Die SPÖ habe die Rolle, für soziale Gerechtigkeit im Land zu sorgen, meint Santner: „Die SPÖ muss für Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Ausgeglichenheit der steuerlichen Belastung und Wahrung der Grundwerte jedes Einzelnen stehen.“

Darüber, ob die Partei auf Bundesebene eine gute Performance als Opposition mache, scheiden sich die Geister. Landtagsabgeordneter Christian Samwald bezeichnet die Arbeit als „konstruktiv“, wie er sagt: „Das zeigt die Tatsache, dass rund 35 Prozent der Gesetze im Parlament mit Zustimmung der SPÖ beschlossen werden.“ Ähnlich sieht das Florian Diertl, Bürgermeister in Puchberg am Schneeberg: Seine Partei stehe „für verantwortungsbewusste Politik, zeigt aber ungerechte Maßnahmen der Regierung auf.“ Ernst Fischer, SPÖ-Chef in Aspang, sieht die Roten hingegen noch nicht in der Oppositionsrolle angekommen: „Die SPÖ muss jetzt schnell wieder lernen, auf die Bevölkerung zu hören und auch konstruktiv mitarbeiten.“

Dworak: "Mit jeder demokratisch gewählten Partei reden"

Unterschiedliche Antworten bekommt man auch, fragt man nach einer eventuellen Koalition mit den Freiheitlichen. GVV-Chef Rupert Dworak aus Ternitz etwa zeigt sich überzeugt davon, dass man „mit jeder demokratisch gewählten Partei“ reden sollte, denn auf kommunaler Ebene klappe eine Kooperation mit den Blauen oftmals – so wie auch in der rot-blauen Regierung im Burgenland.

Ähnlich argumentiert auch Bezirksfrauenchefin Gerlinde Metzger, wenngleich sie hinzufügt: „Mir sind ein soziales Grundverständnis und Empathie den Menschen gegenüber Grundvoraussetzung – derzeit kann ich bei der FPÖ diese Werte nicht erkennen.“ Grünbachs Ortschef Peter Steinwender, der dafür plädiert, mit allen zu reden, sieht bei der ÖVP mehr lösungsorientierte Impulse als bei der FPÖ. „Wobei ich festhalten muss: Kluge Ideen sind immer bei allen Parteien zu finden, auch wenn sie manchmal sehr selten sind.“ Und Christian Samwald verweist auf den ausgearbeiteten Wertekatalog – auch wenn er sich eine Koalition im Bund mit der FPÖ derzeit nicht wirklich vorstellen kann...