Bezirk Neunkirchen 17-jähriger Mopedfahrer mit 90 km/h erwischt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Kryuchka Yaroslav/Shutterstock.com

E in 17-jähriger Zweiradlenker ist am Sonntag mit 90 km/h auf der B 54 im Bezirk Neunkirchen unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife fuhr dem Moped hinterher, in Schwarzau am Steinfeld wurde der Jugendliche angehalten.