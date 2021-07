Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von nur 1,2 gehörte der Bezirk Neunkirchen am Sonntag zu den vier besten Bezirken im Land, was die Corona-Entwicklung betrifft. Damit das auch so bleibt, hat die Bezirkshauptmannschaft umfassende Schwerpunkaktionen zur Einhaltung der „3G“-Regel (Getestet, Genesen, Geimpft) für die kommenden Tage und Wochen angekündigt.

Für die BH sind diese Regeln „unser gemeinsamer Schutzschirm gegen die Pandemie. Denn noch ist Corona nicht vorbei. Neue Varianten bilden sich und sorgen weltweit für neue Ansteckungswellen. Daher ist es jetzt das wichtigste Gebot, bei aller Freude über die Lockerung vorsichtig und achtsam zu bleiben und sich an die geltenden Regelungen zu halten, um die aktuelle Entwicklung nicht aufs Spiel zu setzen.“

Dass diese Regelung eingehalten wird, sei ein Gebot der Stunde und sollte für alle ebenso eine Selbstverständlichkeit sein wie die Bekanntgabe der Kontaktdaten, so der Appell der BH.

Und Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz kündigt scharfe Überprüfungsaktionen an: „Ich habe dem Bezirkspolizeikommando Neunkirchen daher den Auftrag erteilt, die Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen und im Besonderen die Einhaltung der ,3G‘-Regel – das bedeutet die sorgfältige Kontrolle der Zertifikate durch Betriebe – im Rahmen von umfassenden Schwerpunktaktionen zu kontrollieren und zu überwachen. Ich ersuche gleichzeitig auch alle Gäste und Besucher, die Nachweise bereit zu halten und diese unaufgefordert vorzuweisen. Dies vereinfacht den Ablauf und unterstützt den Veranstalter oder Wirt!“ Diese Kontrollen und das Erfassen der Kontaktdaten seien keine Schikanen, sondern ein Sicherheitsnetz: „Denn es hilft niemandem, wenn es wegen eines sorglosen Umgangs mit Corona am Ende zu neuen Einschränkungen kommt“, so die Bezirkschefin.