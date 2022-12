Bezirk Neunkirchen 53-Jähriger stirbt nach Absturz auf Hoher Wand

Symbolbild Foto: APA

E in 53-Jähriger ist am Sonntag kurz vor Mittag nach einem Absturz am Springlessteig an der Hohen Wand im Bezirk Neunkirchen (NÖ) gestorben.