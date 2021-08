80-Jähriger nach Sturz auf Schneeberg am Tau gerettet .

Am Tau ist am Sonntag ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen nach einem Sturz auf dem Schneeberg gerettet worden. Ein Polizeihubschrauber flog den Mann ins Tal. Dort wurde er der Rettung übergeben und in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.