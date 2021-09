856 Schüler starten ihre Laufbahn

Die letzten Ferientage sind angebrochen – am Montag geht es wieder los: In den östlichen Bundesländern läuten nach zwei Monaten Sommerpause wieder die Schulglocken. Zum allerersten Mal werden dabei 856 Kids die Schulbank drücken – exakt so viele Taferlklassler gibt es laut Bildungsdirektion im Schuljahr 2021/2022.

Das entspricht einem kleinen Plus: Im vorangegangenen Schuljahr wurden die Taferlklassler mit 809 beziffert. „Die Schülerzahlen werden von den Schulleiterinnen und Schulleitern laufend aktualisiert und sind daher ein Ist-Stand zum jetzigen Zeitpunkt“, heißt es von der Bildungsdirektion. Im ganzen Bezirk gibt es 52 erste Volksschulklassen, um vier mehr als 2020.

In zwei Direktionen bringt das neue Schuljahr personelle Veränderungen mit sich: Birgit Tanzler, bis dato Lehrerin an der VS Ternitz-Dunkelstein, folgt auf Susi Hahn und wird mit 1. September mit der Leitung der Volksschulen Breitenau und Wartmannstetten betraut.

„Es sollen sich alle wohlfühlen“

„Ich habe Anfang August das Angebot bekommen und sofort zugesagt“, freut sich die 43-jährige Tanzler auf ihre neue Aufgabe als Schulleiterin in zwei Volksschulen des Schwarzatals. Seit 13 Jahren unterrichtet Tanzler bereits. Der Abschied von ihrer alten Schule in Ternitz-Dunkelstein fiel zwar schwer, die Freude über die bevorstehenden Aufgaben überwiegt jedoch. Dass sie die Volksschulen in Wartmannstetten und Breitenau vorher noch nicht wirklich kannte, sieht die Pädagogin als klaren Vorteil: „Es sollen sich alle, so wie auch in meiner alten Schule, wohlfühlen – egal, ob Lehrer oder Schüler.“ Sie möchte Altbewährtes weiterführen, aber auch Innovation in beide Schulen bringen. „Zum Beispiel im Hinblick auf den Umgang mit Computer und Co.“, hat sich Tanzler bereits das ein oder andere Ziel für ihre neue berufliche Herausforderung gesetzt.

Eine weitere personelle Entscheidung im Bildungsbereich steht unterdessen noch aus. Schulqualitätsmanagerin Sabine Karl-Moldan, die aktuell die Bildungsregion 6 in der Bildungsdirektion leitet, tritt demnächst in den Ruhestand. Für ihre Nachfolge haben sich dem Vernehmen nach zwei Personen beworben – seitens der Bildungsdirektion wird das auf Anfrage aber nicht bestätigt. „Es handelt sich hier um ein laufendes Verfahren, das wir zügig durchführen wollen, um rechtzeitig eine passende Lösung zu haben“, lässt Susanne Schiller, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation in der Bildungsdirektion, die NÖN Neunkirchen auf Anfrage wissen.