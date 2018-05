Mittwochabend im Breitenauer Steinfeldzentrum: Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Neunkirchen hat seine Mitgliedsgemeinden zur Sitzung geladen. Um große – für den Verband fast revolutionäre – Pläne zu verkünden: Drei neue Wertstoffsammelzentren sollen im kommenden Jahr errichtet werden und 2020 in Betrieb gehen. Profitieren werden davon alle 37.000 Haushalte, die dort künftig unentgeltlich ihren Sperrmüll und Grünschnitt entsorgen können.

Nach der Einführung der Glas- und Papiercontainer sowie dem Verkauf der Steinthal-Deponie in Seebenstein (die NÖN berichtete jeweils ausführlich) ist das der nächste große Wurf, den Verbandsobmann Bgm. Engelbert Pichler und seine Stellvertreterin Bgm. Sylvia Kögler realisieren möchten:

„Die gesetzlichen Auflagen werden immer strenger und mittlerweile auch sehr genau exekutiert. Immer wieder kommt es vor, dass kleine Sammelzentren in den Gemeinden geschlossen werden müssen, weil sie nicht den Vorgaben entsprechen. Deshalb wollen wir mit unserem Projekt für unsere Bürger und Gemeinden ein optimales Service schaffen“, erklärt die Verbandsspitze ihre Beweggründe.

„Jeder Einwohner des Bezirks kann dort kostenlos seinen Sperrmüll in Haushaltsmengen abgeben!“Die Verbandsobleute Engelbert Pichler und Sylvia Kögler.

Rund eine Stunde wird schließlich sachorientiert debattiert, ehe das Ergebnis mit zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme aus Grünbach doch ein Klares ist: „Ich bin sehr zufrieden, auch über die rege und wichtige Diskussionsbeteiligung, denn mit dieser Maßnahme werden wir dem Abfallwirtschaftsgesetz in Niederösterreich gerecht“, freut sich Pichler über die breite Zustimmung.

Nur Grünbachs Ortschef Peter Steinwender ist derzeit gegen das Projekt: „Nutzen noch nicht ersichtlich!“ | zVg

Nur Grünbachs SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender ist der Einzige, der ein Veto einlegte: „Weil ich derzeit noch nicht den Nutzen für Grünbach in vollem Ausmaß sehe und die Aufstellung der Kosten noch nicht geklärt ist. Aber dabei handelt es sich nur um eine Momentaufnahme“, begründet er seine Entscheidung, die amikal zur Kenntnis genommen wurde.

Für den aktuellen Standort direkt an der B 17 bedeutet das eine Erweiterung in Richtung Norden: Dort soll auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern eine überdachte Wertstoffsammelstelle entstehen, die von vier Mitarbeitern betreut wird und rund 40 Stunden in der Woche geöffnet hat. „Jeder Einwohner des Bezirks kann dort kostenlos seinen Sperrmüll in Haushaltsmengen abgeben“, erklärt AWV-Geschäftsführer Gerd Hettlinger. Auch für den Grünschnitt, der ebenfalls kostenlos deponiert werden kann, wird eine großzügige Lagerfläche errichtet. Der Baubeginn ist im kommenden Jahr geplant, ein Jahr später soll die Anlage bereits in Betrieb genommen werden.

Zwei weitere, kleinere Sammelzentren geplant

Für die Liegenschaft an der B 17 würde das auch eine neue Zufahrt notwendig machen: „Da sind wir aktuell in den Verhandlungen, wie diese Verkehrslösung aussehen könnte und wer sie bezahlt“, informieren Pichler und Kögler.

Um die Serviceleistung zu optimieren sind zusätzlich zwei weitere, kleinere Wertstoffsammelzentren im Bezirk geplant: Als Standorte bieten sich derzeit Gloggnitz im Schwarzatal und Grimmenstein im Pittental an.

Finanzieren sollen das rund 1,5 Millionen Euro teure Projekt Eigenmittel des Verbandes. Der laufende Betrieb wird dann nach Kopfquoten über die Gemeinden finanziert und ist je nach Größe unterschiedlich. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Erweiterung ein Vorzeigeprojekt in ganz Niederösterreich in dieser Größenordnung schaffen werden“, freuen sich Pichler und Kögler auf die Realisierung.