Adventmärkte: Run auf Stände ist ungebrochen

Die Johannesbachklamm gilt das ganze Jahr über als Attraktion, in der Vorweihnachtszeit ist das Naturjuwel aber besonders gefragt. Von 7. bis 10. Dezember, jeweils ab 14 Uhr, lädt die Gemeinde Würflach wieder zum großen Adventmarkt in der „Klamm“ – und sie erwartet dazu wieder viele Gäste: Im Vorjahr wurden 17.000 gezählt.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, teilweise sind sie gar schon abgeschlossen, sagt Referatsleiter und Gemeinderat Johann Pinkl (ÖVP): „Rechtliche Angelegenheiten haben wir bereits erledigt und in der Vorwoche hatten wir unsere Besprechung mit allen Teilnehmern.“ Über mangelndes Interesse an Standbetreibern kann sich Pinkl nicht beklagen, ganz im Gegenteil: Die Hütten werden ausschließlich von Vereinen, Kunsthandwerkern oder Firmen aus dem Ort oder der Region betreut, die Warteliste ist lange. „Wir achten nicht nur auf Regionalität, sondern auch auf Qualität bei den Produkten.“

Auch heuer setzt die Gemeinde gemeinsam mit den teilnehmenden Vereinen auf die Ausgabe von Keramikhäferln, Einwegbecher gibt es keine. Um drei Euro können die Tassen auch erworben und mitgenommen werden. Und apropos Umweltfreundlichkeit: Vom Bahnhof Neunkirchen aus werden auch heuer wieder Shuttlebusse nach Würflach verkehren. „Das ist für die Gäste oftmals nicht nur einfacher, sondern auch klimafreundlicher“, meint Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP).

Adventmarkt ist für Vereine oft Haupteinnahmequelle

Mit selbst gebauten, neuen Hütten startet der Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsverein Seebenstein in die heiße Vorbereitungsphase. Der Markt, der am 2. und 3. Dezember im Naturpark stattfindet, erfreut sich ebenso großer Beliebtheit, die Nachfrage ist groß. „Die Konsumationsstände werden allesamt von örtlichen Vereinen betrieben – für diese stellt das oftmals die Haupteinnahmequelle im Jahr dar“, sagt Obmann Walter Seitz. Einwegbecher sind auch in Seebenstein passé: In Kooperation mit der Initiative „Sauberhafte Feste“ werden lediglich Pfandbecher ausgegeben.

In der Bezirkshauptstadt findet am 16. und 17. Dezember der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit statt. An den beiden Tagen geht der bereits achte Markt im Stadtpark über die Bühne, offiziell eröffnet wird er am Samstag um 15 Uhr. Das Weihnachtskonzert am Abend bestreiten „Mini & Claus“. „Das Interesse für den Markt im Park war sehr gut und auch die Nachfrage für den Hauptplatz nicht schlecht“, verweist Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) auf die Stände im Stadtzentrum, die von 1. bis 3., von 8. bis 10. und von 22. bis 24. Dezember geöffnet haben.

Dass die allgegenwärtige Teuerung die Adventmärkte überschatten könnte, damit rechnen die Veranstalter auf Nachfrage der NÖN übrigens nicht. „Wir haben die Preise moderat, aber nicht extrem angehoben“, sagt etwa Walter Seitz aus Seebenstein. Und Johann Pinkl vom Adventmarkt in der Johannesbachklamm verweist auf das „ohnehin untere Preisniveau, das wir fahren. Ein Punsch kostet bei uns 3,50 Euro – anderswo kostet er deutlich mehr.“ Der Eintritt zum Adventmarkt beträgt in Würflach heuer drei Euro, Kinder bis 15 Jahre bezahlen nichts.