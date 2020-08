Die Coronakrise und der damit verbundene Lockdown haben Österreichs Wirtschaft schwer getroffen. Das macht sich nicht zuletzt auch bei den aktuellen Arbeitsmarkt-Zahlen für Niederösterreich bemerkbar: Demnach stieg die Anzahl jener Menschen im Industrieviertel, die auf Jobsuche waren, im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019 um mehr als 28 Prozent an. Waren im ersten Halbjahr 2019 etwa 21.660 Menschen auf Jobsuche, liegt die Zahl nach Ende der ersten Jahreshälfte 2020 bei etwa 27.750.

Auch im Bezirk Neunkirchen ist die Situation prekär – wenngleich der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Neunkirchen im NÖ-weiten Vergleich noch am geringsten ausfiel, wie der Bezirksstellenleiter des Arbeitsmarktservice Neunkirchen, Walter Jeitler, betont: „Das ist ein Umstand, dem wir nicht zuletzt dem guten Branchenmix und der Wirtschaftsstruktur des Bezirkes zu verdanken haben. Wir haben im Vergleich zu anderen Bezirken noch einen höheren Anteil an Industriebetrieben, die in der Sachgüterproduktion tätig sind“, ist Jeitler überzeugt.

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Gastegger Illustration: Golden Sikorka /Shutterstock.com

Auch die Juli-Zahlen zeigen den deutlichen Anstieg an Personen, die auf Job-Suche sind. Demnach waren mit Ende Juli 2020 im Bezirk Neunkirchen 3860 Menschen auf Jobsuche – um exakt 723 Personen mehr als 2019. Während die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft um mehr als 31 Prozent anstieg, gab es bei Menschen über 50 Jahren ein Plus von rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Männer- und Frauenarbeitslosigkeit hält sich übrigens die Waage: 1960 Männer waren Ende Juli ohne Job, bei den Frauen waren es insgesamt nur etwas weniger, nämlich 1900.

Jeitler: „Entspannung setzt sich weiter fort!“

Trotz der Zahlen sieht Jeitler Licht am Ende des Tunnels: „Die Steigerung bei den Arbeitsaufnahmen unserer Kundinnen und Kunden zeigt, dass sich die Entspannung der Krisensituation weiter fortsetzt. So konnten heuer mit knapp 3.200 Arbeitsaufnahmen um fast ein Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erreicht werden, bei den über 50-Jährigen sogar um über 17 Prozent.“ Betriebe würden wieder vermehrt freie Stellen melden, so der AMS-Leiter außerdem.

Grabner Walter Jeitler ist Bezirksstellenleiter des Arbeitsmarktservice (AMS) in Neunkirchen.

Obwohl das Arbeitsmarkt-Barometer derzeit nach oben zeigt – die Folgen der Coronakrise werden Österreich noch länger beschäftigen, ist AMS-Bezirksstellenchef Walter Jeitler überzeugt: „Sowohl Jobsuchende, Unternehmen, als auch wir als AMS werden in den nächsten Monaten und Jahren mit den erschwerten Rahmenbedingungen leben müssen und lernen, damit produktiv umzugehen.“