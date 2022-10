Bezirk Neunkirchen: Amtsinhaber vorne, aber ohne "Absolute"

Ginge es nur nach dem Bezirk Neunkirchen, müsste der soeben wiedergewählte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in vier Wochen in eine Stichwahl. Im Urnenwahlergebnis (ohne Briefwahl) am Sonntagabend erreicht der Amtsinhaber 19.520 Stimmen (47,38 Prozent). Auf Platz zwei folgt, mit deutlichem Abstand, FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, auf den 9.515 Stimmen (23,10 Prozent) entfallen. Die weiteren Ergebnisse: Ex-„Krone“-Kolumnist Tassilo Wallentin erreicht 10,4 Prozent, Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny 8,31 Prozent, Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz 7,22 Prozent, MFG-Parteiobmann Michael Brunner 2,16 Prozent und Unternehmer Heinrich Staudinger 1,43 Prozent. Die Wahlbeteiligung im Bezirk Neunkirchen liegt bei 63,03 Prozent, am niedrigsten fiel sie in Breitenstein (44,8 Prozent) aus.

Während in 43 der 44 Bezirks-Gemeinden der Amtsinhaber die Nase vorne hat, schafft FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz in der 600 Einwohner-Gemeinde Schwarzau im Gebirge knapp den ersten Platz: Er erreicht 113 Stimmen (36,57 Prozent), Van der Bellen kommt auf 107 Stimmen (34,63 Prozent). In drei Gemeinden erreicht je ein Kandidat übrigens keine einzige Stimme: Der parteilose Heinrich Staudinger konnte in Altendorf und Bürg-Vöstenhof niemanden von sich überzeugen, MFG-Chef Michael Brunner ging in der Gemeinde Semmering leer aus.

