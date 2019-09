Die Differenzen zwischen öffentlichen Apotheken und Hausapotheken bei Ärzten haben eigentlich schon einen langen Bart. Dennoch reißt die Diskussion rund um das Thema nicht ab. Während die Politik mehr Hausapotheken fördern will, spricht sich die Apothekerkammer klar dagegen aus. Im Bezirk Neunkirchen ist die Lage allerdings entspannt. Sowohl öffentliche Apotheken, als auch Hausapotheken leben hier gut nebeneinander.

„Ich kann nicht behaupten, dass wir eine Konkurrenz für die öffentlichen Apotheken sind. Wir nehmen uns gegenseitig nichts weg“, so Allgemeinmediziner Christian Karner aus Grünbach am Schneeberg. Er hat selbst eine Hausapotheke, die vor allem für seine älteren, nicht mobilen Patienten von Vorteil ist. „Es ist etwas anderes, wenn man in einer Stadt lebt, einkaufen geht und dann zur Apotheke. Hier muss man schon ein paar Kilometer fahren, um zur nächsten öffentlichen Apotheke zu kommen“, so Karner.

Außerdem verfüge er in seiner Praxis wirklich nur über jene Medikamente, die verschreibungspflichtig sind. „Wir decken hier jenen Teil ab, der für eine öffentliche Apotheke sowieso nicht interessant wäre. Das verschreibungspflichtige Medikamentengeschäft ist an sich kein großer Deal“, so der Allgemeinmediziner.

Arzt-Kollege Günter Schirk aus Willendorf sieht das genauso: „Da wir lediglich Medikamente für unsere eigenen Patienten verkaufen, weder ein Lager führen noch über Medikamente hinausführende Produkte vertreiben, das bedeutet, keinen Handel betreiben, können wir tatsächlich keine Konkurrenz darstellen. Ich sehe keinerlei Probleme zwischen öffentlichen Apotheken und uns Ärzten!“

„Die Ärzte sind ständig überlastet. Wie soll das dann zusätzlich mit einer Hausapotheke funktionieren?“ Lorenz Linsmayer, Apotheker

Lorenz Linsmayer, Apotheker und Leiter der öffentlichen „Apotheke zum Heiligen Leopold“ in Neunkirchen, sieht die Situation allerdings etwas anders. Er spricht sich zwar nicht klar gegen Hausapotheken aus, findet jedoch, dass diese nicht nötig wären, denn in ganz Europa gebe es kein derartiges Hausapothekensystem wie in Österreich. „In der Schweiz – in manchen Kantonen, wo Ärzte die Medikamente abgeben dürfen – gibt es Studien, wo man ersieht, dass Hausärzte mehr Medikamente verschreiben als ihre Kollegen ohne Apotheke“, so der Apotheker.

Er meint, dass ein Arzt, der eine Hausapotheke braucht, „besser überleben will“ und „ein bisserl mehr verschreibt.“ „Ein Schelm, wer Böses denkt, gehört aber auch gesagt“, so Linsmayer zur NÖN. Er bekrittelt zudem, dass vom Gesetzgeber das „Vier-Augen-Prinzip“ gewünscht werde: „Die Ärzte sind allesamt überlastet, haben keine Zeit mehr für ihre Patienten, weil sie sich ständig der Bürokratie widmen müssen. Wie soll das dann zusätzlich mit einer Hausapotheke funktionieren?“

Eine ganz andere Sicht auf die Situation hat allerdings die Puchberger Apothekerin Mona Wall. Für sie ist klar: „In dieser aufgeflammten Diskussion geht es eher um ein Politikum als einen tatsächlichen Konflikt!“ In Puchberg gibt es zwar keinen Arzt mit Hausapotheke, doch jene Patienten, die als erste Anlaufstelle die öffentliche Apotheke aufsuchen, jedoch eher Rat eines Arztes bräuchten, werden dann auch dort hingeschickt.

„Wir kommunzieren auch ständig im besten Einvernehmen mit unseren Ärzten im Ort. Für mich wären zwar Hausapotheken in Puchberg der Untergang der Apotheke, doch glaube ich, dass solche Hausapotheken in Bereichen außerhalb durchaus ihre Berechtigung haben“, so Wall.