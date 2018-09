Über 2,2 Millionen Euro! So viel Geld konnte die Arbeiterkammer Neunkirchen im ersten Halbjahr heuer für ihre Mitglieder lukrieren. Dabei wurden die neun Mitarbeiter auch wieder mit ein paar ganz speziellen Fällen konfrontiert.

Etwa mit jenem eines 32-jährigen Kochs: Er arbeitete ein Jahr lang als Sous-Chef in einem Hotel im Bezirk. Nach der einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses erhielt er seine Endabrechnung. Diese wurde jedoch nicht vollständig ausbezahlt. Außerdem wurde auf 215 Überstunden „vergessen“.

Der Mann wandte sich daher an die Bezirksstelle der Arbeiterkammer Neunkirchen. „Wir haben beim Dienstgeber interveniert und über den Gerichtsweg seine Ansprüche erkämpft“, berichtet Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler über den Fall. Insgesamt wurden dem Koch 7.044,66 Euro nachgezahlt, allein die Überstunden machten 5.195,05 Euro aus.

Arbeitszeitaufzeichnung ungemein wichtig

„Das war nur möglich, weil der Dienstnehmer selbst genaue Arbeitszeitaufzeichnung geführt hat. Dieser Fall zeigt, wie wichtig solche Aufzeichnungen sind“, rät Windbichler, diese auch zu tätigen. „Wenn dem Dienstgeber auch im Vorfeld zur Kenntnis gebracht wird, dass Leistungen nicht ausbezahlt wurden, verlängert sich auch die Berechnungsfrist!“

Insgesamt hat die Bezirksstelle im 1. Halbjahr rund 2,21 Mio. Euro für Arbeitnehmer der Region erstritten. Das umfasst sowohl die Steuerrückholaktion wie den Konsumentenschutz. Den größten Brocken macht naturgemäß die Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus. Insgesamt haben sich 5.711 Ratsuchende an die Bezirksstelle gewandt.

„Das zeigt, wie wichtig wir als Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“, so Windbichler. Dieses Profil habe man auch mit zahlreichen Veranstaltungen geschärft. „Von Bewerbungstraining für Schüler über Bildungsberatung Betriebsratskurse, Info-Veranstaltung im Insolvenzfall, Handysignatur, Registrierung der Gesundheitsberufe, Ein Kind wird Kommen, Wiedereinsteigerin, bis zur Durchführung der Steuersparwochen“, bilanziert er die Vielzahl von Veranstaltungen.