Reger Betrieb in den Neunkirchner Banken am alljährlichen Weltspartag: Nicht nur eifrige Sparerinnen und Sparer suchten die Geldinstitute auf, auch die Lokalpolitiker konnten als Gäste begrüßt werden. Etwa in der Sparkasse Neunkirchen, wo anlässlich des Weltspartages auch heuer wieder eine Spende an die Feuerwehrjugend im Bezirk Neunkirchen übergeben wurde: Das Vorstandsduo Gertrude Schwebisch und Peter Prober übergab einen Scheck in der Höhe von 8.000 Euro an Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber und seine Kollegen. In allen 14 Filialen der Neunkirchner Sparkasse gab es eine Mostjause – zusätzlich zu kleinen Geschenken für die Besucher.

Raiba: Erstes Jahr nach Fusion

Ein umfassendes Programm bot auch die Raiffeisenbank Schneebergland in ihren Filialen. Während sich die jungen Gäste an Kinderschminken und einer Kinoaufführung erfreuen konnten, wurden die Erwachsenen mit regionalen Schmankerln begrüßt. In der Filiale Neunkirchen berichteten die beiden Geschäftsleiter Meletios Kujumtzoglu und Wolfgang Kuhnert über das erste Jahr der Raiba Schneebergland nach der Fusion im Oktober 2017.

Auch Bank Austria und Volksbank luden ein

Auch die Neunkirchner Filialen von Bank Austria und Volksbank konnten sich über den Besuch zahlreicher Ehrengäste freuen.

