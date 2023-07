Baukartell-Prozess: Grüne-Bezirkssprecher fordert Prüfung

Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes sorgt derzeit auch in der Region für ordentlich Gesprächsstoff. Denn der OGH, der in Österreich als letzte Instanz in Zivil- und Strafverfahren gilt, will das Verfahren um ein bereits vor sechs Jahren aufgeflogenes Baukartell in Teilen neu ausrollen. Der Hintergrund: Durch Absprachen mehrerer Baufirmen sollen überhöhte Preise lukriert worden sein. Als Kronzeuge in dem Verfahren war Österreichs größter Baukonzern, die Strabag, geführt worden. Wie der ORF zuletzt berichtete, sind von den illegalen Preisabsprachen auch niederösterreichische Gemeinden betroffen – neben Edlitz werden aus dem Bezirk Neunkirchen auch Warth, Otterthal und St. Peter am Wechsel (Gemeinde Aspangberg) in dem Urteil genannt.

Warths Gemeinderat und Grünen-Bezirkssprecher Josef Kerschbaumer verlangt daher, sich die Sachlage genauer anzusehen: „In den betroffenen Jahren 2012 bis 2017 war die Firma Strabag bei zehn Straßenprojekten in der Gemeinde Warth jeweils Bestbieterin. In dieser Zeit vergab die Gemeinde Aufträge im Gesamtwert von rund 400.000 Euro an die Strabag.“ In seiner Funktion als Vorstand des Prüfungsausschusses fordere er daher eine Prüfung der Zahlen. „Eine Rückforderung der durch Preisabsprachen zu viel bezahlten Beträge ist ein Gebot der Stunde. Ich werde alles daran setzten, die Rückforderung in Gang zu setzen“, so Kerschbaumer, der einen Gemeinderatsbeschluss fordert, um Schadenersatz zu erhalten.

Edlitz' Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Die Zahlen zu prüfen sieht ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla als nicht notwendig an: „Ob in unserem Fall (Warth und Edlitz) ein Anspruch entsteht beziehungsweise wie hoch ein etwaiger Schaden sein kann, wird die anwaltliche Vertretung feststellen“, meint Walla.

Edlitz' Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP) hat via ORF davon erfahren, dass seine Gemeinde betroffen ist. Er will auf die Schritte des Gemeindebundes warten. „Unmittelbar besteht daher für uns als Gemeinde kein Handlungsbedarf, wir warten jetzt ab, wie der Gemeindebund reagiert.“