Coronabedingt wird auch die Ferienbetreuung im Sommer in den Kindergärten geändert. Diese sollen keine dreiwöchige Pause haben, sondern neun Wochen, wenn der Bedarf vorhanden ist, durchgehend betreuen (siehe Seite 2). Die NÖN Neunkirchen hat sich im Bezirk umgehört, ob der Bedarf einer durchgehenden Betreuung da ist und wie diese abgewickelt werden soll.

In der einwohnermäßig größten Stadt des Bezirks, Ternitz, ist man für eine neunwöchige Betreuung im Kindergarten gerüstet. „Ich denke, dass dieses Angebot von unseren Eltern dankend angenommen wird“, ist sich SPÖ-Sozialstadtrat Franz Stix sicher. Er bekrittelt allerdings, dass die Zeitspanne der Bedarfserhebung – das Anmeldeformular sollte bis 12. Juni im Kindergarten abgegeben werden – etwas zu kurz sei. „Die Formulare wurden schon in die Kindergärten gebracht. Aber vielen Eltern werden wir diese auf dem Postweg schicken müssen, da aufgrund von Covid-19 noch kein Vollbetrieb stattfindet und deren Kinder derzeit noch nicht den Kindergarten besuchen“, so Stix.

Franz Stix, Ternitzer SPÖ-Stadtrat

In anderen Ortschaften will man vorerst noch abwarten, ob Eltern das Angebot der Ferienbetreuung von Woche vier bis sechs auch wirklich annehmen wollen. Die Gemeinde Edlitz ist eine der wenigen Gemeinden, die bereits jetzt sagt, dass es eine durchgehende Ferienbetreuung im Landeskindergarten geben wird. Und das in Kooperation mit der Nachbargemeinde Grimmenstein. Auch in der Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg kündigt ÖVP-Bürgermeister Johann Lindner an, dass der Kindergarten „wahrscheinlich neun Wochen“ geöffnet sein wird. Derzeit ist hier aber ebenfalls eine neue Erhebung wie auch in Neunkirchen am Laufen.

Die Betreuung für Schüler ist in vielen Gemeinden ebenfalls gegeben. In Ternitz werden die Kinder zwei Monate durchgehend durch Hortpädagoginnen betreut. „Wir sind von 7 bis 16 Uhr da“, so SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer.

Umdenken bei Schülerbetreuung

Anders ist es in der Marktgemeinde Wartmannstetten. Hier hat man früher auch immer wieder externe Kinder aufgenommen, das geht dieses Jahr coronabedingt nicht. „Es können auch keine Ausflüge gemacht werden“, so Amtsleiter Karl Kriechenbaum. Ob es in Wartmannstetten eine durchgängige Betreuung für Schüler gibt, wird derzeit noch erhoben.

In Breitenau würde es in den Sommermonaten verschiedenste Veranstaltungen mit Vereinen geben. Das geht coronabedingt allerdings nicht. Deshalb soll heuer die Volkshilfe Niederösterreich eine neunwöchige Betreuung anbieten.