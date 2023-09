Bezirksbauernkammer: Plädoyer für Regionalität

Die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern in den Fokus rücken – diese Zielsetzung steht hinter der „Woche der Landwirtschaft“, die die Bauernkammern im Land zuletzt begingen. In Neunkirchen tat man dies mit einer Betriebsbesichtigung: Vertreterinnen und Vertreter von BH, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftlicher Fachschule Warth oder der Banken, lernten den Familienbetrieb Simon mit Standorten in Mollram (Neunkirchen) und Göttschach (Grafenbach) kennen.

Thomas Handler, Obmann der Bezirksbauernkammer in Neunkirchen, nutzte das Zusammentreffen aber auch, um aktuelle Themen anzusprechen – etwa die Herkunftskennzeichnung in Krankenhäusern oder Betriebskantinen. „Das ist uns gelungen und das ist wichtig, denn 50 Prozent der Lebensmittel werden außer Haus gegessen.“ Wunsch der Kammer wäre es, dass die Maßnahme auch auf die Gastronomie ausgeweitet wird: „Das wäre auch eine Chance für die Betriebe“, so Handler, der darauf verwies, dass etliche Betriebe bereits freiwillig ausweisen, woher Fleisch, Eier und Milch stammen.