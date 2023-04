Biomüll zu verschmutzt, um kompostiert zu werden

Bierkisten, Luftfilter oder gar Skischuhe. Dinge wie diese begegnen den Mitarbeitern des Reinhalteverbandes „Grünen Tonne“ immer wieder. Man würde meinen, dass sie solche Gegenstände im neuen Wertstoffsammelzentrum finden. „Sowas finden wir aber in den Biomülltonnen“, erzählt Michael Schick. Der Appell an die Bevölkerung ist klar: Wieder mehr auf die Mülltrennung achten!

Denn der Bezirk kämpft gerade mit einem enormen Müllproblem, vor allem, was den Biomüll betrifft. „Es gibt Phasen, wo es besser ist“, so „Grüne Tonne“-Geschäftsführer Gerd Hettlinger. Momentan sei es aber wieder ziemlich schlecht. Das ergab auch eine Probe der Tonnen, die zeigte, dass der Biomüll in zwei Drittel der Gemeinden im Bezirk zu verschmutzt für die Kompostierung ist.

Unterschiede bei den Ergebnissen der städtischen und ländlichen Gemeinden gab es keine. Ganz im Gegenteil: „Die Stadtgemeinde Ternitz hatte einen guten Wert“, betont die Obmann-Stellvertreterin des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV), Sylvia Kögler. In ihrer Gemeinde - sie ist auch SPÖ-Bürgermeisterin in Grafenbach-St. Valentin - wird es wegen der starken Verschmutzung Kontrollen der Tonnen geben. „Das legen wir auch anderen Gemeinden nahe“, so Kögler und AWV-Obmann Engelbert Pichler.

Bei der „Grünen Tonne“ selbst wird auch fleißig umgebaut. Rund zwei Millionen Euro werden in eine neue Kompostanlage investiert. „Diese Arbeiten wurden durch Beschwerden der Anrainer wegen Geruchsbelästigung nötig“, so Pichler. Fertig sein soll der neue Platz bis 30. Juni. Zudem will man die Gemeinden dazu anweisen, das Abfuhrintervall zu erhöhen. So sollen die Biotonnen im Sommer jede Woche und im Winter jede zweite Woche geleert werden. „Damit stinkt der Müll, wenn er bei uns ankommt, auch nicht mehr so enorm“, begründet der AWV-Obmann die Entscheidung.

Mit einer Kostensteigerung für die Bürgerinnen und Bürger seien die Neuerungen rund um den Biomüll vorerst nicht verbunden, wie Kögler und Pichler unisono betonen. Eine inflationsbedingte Anpassung von zehn Prozent müsse der Verband aber an die Gemeinden weitergeben. Inwiefern diese die Erhöhung an die Bürger weitergeben, bleibe ihnen überlassen. Klar sei aber, wie Reinhalteverbands-Geschäftsführer Gerd Hettinger sagt: „Die Leute jammern, dass alles teurer wird. Hier haben sie es selbst in der Hand.“ Denn wenn der Biomüll richtig getrennt wird, müssen auch die Kosten nicht erhöht werden.

Was genau in den Biomüll beziehungsweise den anderen Tonnen landen sollte, ist über die Homepage der „Grünen Tonne“ zu sehen. Hier gibt es eine genaue Auflistung.

