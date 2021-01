Eine Spur mehr Interesse gab es in der Bevölkerung an den Massentests am vergangenen Wochenende. Nahmen knapp vor Weihnachten noch 23.799 Personen im Bezirk Neunkirchen die Gelegenheit wahr, sich kostenlos auf Covid-19 zu testen, waren es am Samstag und Sonntag insgesamt 24.457 – das sind exakt um 658 Testungen mehr.

Dabei wurden allerdings weniger positive Ergebnisse verzeichnet. Waren es im alten Jahr noch 46 positive Resultate bei den Schnelltests, förderten diesmal nur 33 Abstriche eine mögliche Covid-19-Infizierung zutage. 24.312 Resultate waren negativ. 112 Abstriche fielen ungültig aus – damit hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt.

In Neunkirchen wurden die Massentestungen diesmal ins Feuerwehrhaus verlegt. „Eine gute und richtige Entscheidung“, bilanziert Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) gegenüber der NÖN. Unterstützung erhielten die vielen Freiwilligen und Mitglieder von Rotem Kreuz und Freiwilliger Feuerwehr auch von zwölf Mann des Bundesheeres. Davon machte sich sogar Militärkommandant Martin Jawurek ein Bild.