In der Bezirkshauptstadt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: In der Vorwoche wurden 13.143 Einladungsbriefe für die kostenlosen Corona-Testungen verschickt. „Leider ist uns im Stress ein Fehler passiert, und eine Zeile bei den Dateien verrutscht, sodass die Briefe mit einem falschen Vornamen ankamen. Wir bitten dafür um Entschuldigung, der Inhalt und der Nachname gelten natürlich“, so Pressesprecherin Susanne Kohn, die mit ihrem Team rund um die Uhr an Organisation und Abwicklung arbeitet.

Drive In-Konzept in Neunkirchen

Im Detail wird es am Samstag und Sonntag zwei Örtlichkeiten für die kostenlosen und freiwilligen Testungen geben: zum einen am Gelände des Freizeitzentrums, zum anderen an jenem der Firma Ofenböck gegenüber dem Bahnhof. Dort werden jeweils drei Teststraßen zur Verfügung stehen. „Wir haben ein Drive In-Konzept gemacht, die Leute können im Auto sitzenbleiben und werden im Einbahnsystem durchgeleitet. Der Abstrich erfolgt von medizinischem Personal durch die Nase, nach 15 Minuten erhält man das Ergebnis per SMS“, so ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer, der mit seinen Fraktionskollegen dringend an die Bevölkerung appelliert, daran teilzunehmen: „Gerade in Neunkirchen schnellen die Zahlen wieder in die Höhe, so hatten wir am Wochenende mehr als 100 Infizierte und damit fast ein Viertel der Gesamtzahlen im Bezirk.“ Insgesamt werden 30 Helfer an der Aktion beteiligt sein.

Auch in Ternitz sei man laut Stadtamtsdirektor Gernot Zottl für die Massentests gerüstet. „In zwei Besprechungen, jeweils unter Einbindung der mitwirkenden Einsatzorganisationen Arbeiter-Samariterbund und Freiwillige Feuerwehren, wurde die Tauglichkeit mehrerer zur Wahl stehender Hallen evaluiert“, so Zottl. Die Wahl fiel schlussendlich auf die Mehrzweckhalle direkt neben dem Bundesoberstufenrealgymnasium, „aufgrund der Größe, der Ausstattung und nicht zuletzt wegen der barrierefreien Erreichbarkeit“. In der Mehrzweckhalle gibt es am Samstag und Sonntag jeweils acht Teststraßen. „Um einen raschen und reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, ersuchen wir um Online-Voranmeldung. Im Zuge der Testung werden auch rund 300 Personen aus Nachbargemeinden zur Testung nach Ternitz eingeladen“, so der Stadtamtsdirektor.

Orte für Tests zusammengelegt

Eine dieser Gemeinden ist Grafenbach-St.Valentin. Hier findet nämlich keine Testung im Ortsgebiet selbst statt. Getestet wird deshalb in den Nachbargemeinden Ternitz und Altendorf. Wo sich die Bürger testen lassen, können sie laut SPÖ-Ortschefin Sylvia Kögler selbst entscheiden. Warum nicht in der Gemeinde selbst getestet wird? „Wir hatten das Problem, dass wir die Anforderungen nicht erfüllen konnten. Wir haben keine große Halle mit Parkplätzen, die nicht direkt im Gemeindegebiet liegt. Deshalb habe ich mich mit Ulli Trybus (ÖVP-Bürgermeisterin Altendorf, Anm.) zusammengesprochen“, so Kögler. Auch wenn keine Testung in Grafenbach-St. Valentin stattfindet, stellt die Gemeinde Personal zur Verfügung.

In Grimmenstein werden die Tests am Samstag und Sonntag in der neuen Festinfrastruktur stattfinden. Die Vorbereitungen dafür würden auf Hochtouren laufen, erklärte Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung. Auch er appelliert an die Menschen, sich im Vorfeld online anzumelden. „Wer das aber nicht kann oder nicht die Möglichkeit hat, kann das vor Ort nachholen – wir haben genug Leute, die das übernehmen können“, so Pichler.

Generell hätten sich im Vorfeld viele Helfer gefunden – so ist fast der gesamte Gemeinderat an der Durchführung beteiligt. „Wichtig ist mir, dass die Leute nicht allzu lange warten und vor allem nicht in der Kälte ausharren müssen: Wir haben das sehr gut durchdacht!“

Im Semmeringgebiet arbeiten drei Gemeinden zusammen: Schottwien, Breitenstein und Semmering. Getestet wird hier in der Mehrzweckhalle direkt neben der Volksschule Schottwien. Während am Samstag die Testungen für die Gemeinden Schottwien und Breitenstein über die Bühne gehen, sind am Sonntag die Bürger vom Semmering an der Reihe. „Die Teststraßen werden mit Freiwilligen aus der Bevölkerung unter Mithilfe der örtlichen Feuerwehren stattfinden, für den Semmering wird auch die Ortsstelle der Bergrettung mithelfen. Auch unser Gemeindearzt Andreas Weirer sowie zwei Krankenschwestern haben sich bereit erklärt, mitzuhelfen, sie werden die Abstriche vornehmen“, so Semmerings ÖVP-Bürgermeister Hermann Doppelreiter.

Generell dürfte die Testmoral innerhalb der Bevölkerung im Vorfeld recht hoch angesiedelt sein, wie das Ergebnis der NÖN Online-Umfrage ergab: Demnach wollen sich 58 Prozent am Wochenende testen lassen.

Dass der erste Probelauf absolut gelungen ist, bewiesen die Tests der Pädagogen am Samstag und Sonntag in der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen. Mit Unterstützung des Bundesheeres wurden 1.556 Personen einem Coronatest unterzogen, dort und in Wiener Neustadt gab es insgesamt nur sechs positive Ergebnisse.