Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das die vier Morde – drei davon in Niederösterreich – gemeinsam haben. Doch was ist der Grund für die aktuelle Häufung von Morden an Frauen?

Mann wollte Frau mit Traktor überfahren

Auch im Bezirk Neunkirchen wird die häusliche Gewalt zu einem zunehmenden Problem. Waren es 2016 noch 78 Fälle, bei denen die Polizei einschreiten musste, so stieg die Zahl im Jahr darauf bereits auf 98 Fälle an. „Zu 90 Prozent sind es Männer, von denen die Gewalt ausgeht, wir hatten aber auch schon einen Fall, wo wir die Frau wegweisen mussten, wo sie ihren Mann geschlagen hat“, erzählte Bezirkspolizeichef Johann Neumüller im Vorjahr der NÖN.

Ein besonders schlimmer Fall passierte im Schwarzatal, wo ein Mann aus Zorn seine Gattin mit dem Traktor überfahren wollte – sie konnte sich nur durch einen Sprung retten. Aktuell darf Neumüller die Zahlen aber auf Weisung der Verantwortlichen nicht kommentieren. Die Opfer werden nach dem verhängten Betretungsverbot vom Gewaltschutzzentrum betreut. Auch die Polizei überprüft die Einhaltung.

„Was nützen die besten Gesetze, wenn sie nicht ausgeschöpft werden?“Barbara Prettner, Leiterin des Frauenhaus Neunkirchen.

Verstärkte Nachfrage im Neunkirchner Frauenhaus bemerkt Barbara Prettner, die Leiterin der Einrichtung in der Bezirkshauptstadt, nicht. Für insgesamt neun Mütter – auch mit Kindern – ist im Frauenhaus Platz, es gebe aktuell nicht mehr Bedarf als zuletzt: „Wir sind eigentlich immer ausgelastet.“

Wichtig erscheint ihr in der gesamten Diskussion, vor allem nach den tragischen Mordfällen, die Feststellung, dass Gewalt „quer durch alle Schichten“ passiere. Prettner: „Häusliche Gewalt ist völlig unabhängig von Nationalitäten, Religionen oder anderem.“

Auch in den Vorjahren habe es Morde an Frauen gegeben, doch eine Diskussion über verschärfte Asylgesetze hätte es nicht gegeben. Überhaupt gebe es in Österreich gute Gesetze im Bereich der häuslichen Gewalt – doch man würde sie viel zu wenig anwenden, ist Prettner überzeugt: „Etwa bei einer gefährlichen Drohung, wo es in den seltensten Fällen zu einer Verurteilung kommt.“ Es brauche daher keine neuen Gesetze, die bereits bestehenden müssten lediglich konsequent angewandt werden: „Was nützen die besten Gesetze, wenn sie nicht ausgeschöpft werden?“

Gewalt gegen Frauen spielt sich meistens familiären Umfeld oder im nähren Bekanntenkreis ab. Im überwiegenden Teil der Fälle kennen die Frauen ihren Peiniger. | John Gomez /Shutterstock.com

An die Politik appelliert sie, den Hilfseinrichtungen nicht die finanziellen Mittel zu kürzen: „Die haben die nötige Erfahrung, brauchen aber auch die entsprechenden finanziellen Mittel, um ordentlich arbeiten zu können.“

Die Frauen- und Familienberatungsstelle „Freiraum“ mit Sitz in Ternitz muss sich oft mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen. „Durchschnittlich ist in jeder dritten Beratung Gewalt ein Thema, wobei oft eine andere Problematik ursprünglicher Grund für die Beratung ist und das Thema Gewalt erst nach einigen Sitzungen ‚auftaucht‘“, so eine der Leiterinnen von „Freiraum“, Doris Stöger. Sie rät Frauen, die von Gewalt bedroht sind, sich Hilfe zu suchen:

„Sehr oft fällt es schwer und kostet viel Mut, das Schweigen zu durchbrechen und die Polizei und/oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Hilfreich ist jedenfalls, ein Netzwerk aufzubauen, sei es Familie oder Freunde, vielleicht auch Arbeitskollegen, die im Notfall einspringen können“, so Stöger. Besonders wichtig sei das Informieren aber, wenn Kinder im Spiel sind, die nicht geschützt werden können, meint Stöger zur NÖN.

Das Frauenhaus Neunkirchen ist übrigens unter der Telefonnummer 02635/68971 erreichbar.