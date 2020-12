Ganztägige Ausgangsbeschränkungen, Gastronomie und Handel (mit Ausnahmen) haben geschlossen, Schulen stellen auf Fernunterricht um: Am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt in Österreich der dritte Corona-Lockdown. Die einschneidenden Maßnahmen begründet die Bundesregierung mit dem „viel zu hohen“ Infektionsgeschehen und täglich mehr als hundert Corona-Toten. Von den Neunkirchner Bezirksparteien kommt einerseits Verständnis, andererseits heftige Kritik.

ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Hermann Hauer betont, dass „kein Politiker daran Freude hat, immer wieder neue Maßnahmen zu Corona zu verordnen und Einschränkungen zum Wohle unser aller Gesundheit verfügen zu müssen“, wie er gegenüber NÖN.at erklärt: „Das macht niemand gerne, weder die Entscheidungsträger in der Regierung, noch irgendein vernünftiger Verantwortlicher.“ Ziel müsse es sein, die Pandemie bald unter Kontrolle zu bringen, „damit wir uns wieder dem widmen und zuwenden können, was uns am Herzen liegt: Mit und für die Menschen in unserem Land und in unserer Region zu arbeiten.“ Das sei nur zu schaffen, „wenn wir zusammenhalten und sorgsam miteinander umgehen“, appelliert Hauer an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten.

Gänzlich anders beurteilt SPÖ-Bezirksparteivorsitzender und GVV-Präsident Rupert Dworak die Maßnahmen der Bundesregierung – wortwörtlich bezeichnet er deren Vorgangsweise als „blankes Chaos“. Niemand verstehe die Maßnahmen mehr, sie würden „unkoordiniert, unkommuniziert und offensichtlich planlos“ erfolgen, zeigt sich Dworak überzeugt: „Einzig die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Freiwilligen der Rettung und Feuerwehren sowie die Polizei und das Bundesheer haben Strukturen in die Massentestungen gebracht.“ Dworak befürchtet eine Pleitewelle im ersten Quartal 2021, „die sich gewaschen hat. An den Folgen werden wir noch jahrelang leiden“, so Dworak. Die Bundesregierung habe den Vorsprung, den man noch im Mai gehabt hätte, verspielt: „Die SPÖ fordert seit dem Mai Massentestungen, die man im Juli und August abwickeln hätte können. Dann wären Österreich weitere Lockdowns erspart geblieben.“



„Dem Virus ist Parteipolitik egal!"

Hart ins Gericht mit der Bundesregierung geht vor allem Jürgen Handler, geschäftsführender Bezirksparteiobmann der FPÖ und Landtagsabgeordneter. „Das Lockdown-Paket missachtet die persönliche Freiheit, tritt die Würde der Menschen mit Füßen, vernichtet Arbeitsplätze und ruiniert die Wirtschaft.“ Besonders ärgert Handler, dass all jene, die sich nicht testen lassen wollen, eine Woche länger im Lockdown verbleiben müssen – das sei ein Racheakt des „keinen Widerspruch duldenden Kanzlers am aufmüpfigen Volk“, kritisiert der FPÖ-Chef ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz scharf. „Vom 18. bis 25. Jänner 2021 ist die Eintragungswoche für das Volksbegehren ,Für Impf-Freiheit' in den Gemeinden möglich und genau in diesem Zeitraum sollen Menschen, die sich nicht testen lassen wollen, weggesperrt werden, rein Zufall oder gezielt?“, vermutet Handler andere Hintergründe.

Unterstützung für die Maßnahmen kommt von Johann Gansterer, Bezirkssprecher der Grünen und Vizebürgermeister in Neunkirchen. Gerade auch deshalb, weil „bei uns im Bezirk die 7-Tages-Inzidenz Stand heute mit 216 deutlich über dem Österreich-Schnitt liegt“, wie er argumentiert. Die Bekämpfung der Pandemie sei mühsam und er verstehe den Ärger vieler Menschen, so Gansterer: „Auch mir gehen diese Pandemie und das Virus gehörig auf die Nerven, gerade deshalb ist es wichtig, die bekannten Maßnahmen einzuhalten, Masken zu tragen und alle Testmöglichkeiten wahrzunehmen.“ Der Beginn der Impfungen sei „ein Zeichen dafür, dass ein Ende der drastischen Einschränkungen absehbar ist“, so Gansterer. Kein Verständnis zeigt Gansterer „für Menschen und politische Mitbewerber, die die Pandemie weiterhin verharmlosen, einfachste Maßnahmen ablehnen und gegen Schnelltests und anderes auftreten“. Sein Fazit: „Wir können das Virus nur gemeinsam bekämpfen, dem Virus ist Parteipolitik herzlich egal!“