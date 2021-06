Aufgrund defekter Bremsen und Reifen bestand Gefahr im Verzug, teilte die Polizei am Dienstag mit. In acht Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem erfolgten u.a. 37 Anzeigen wegen technischer Mängel, 29 aufgrund von Nichteinhaltung der Ruhezeiten und fünf wegen Überladung, zog die Exekutive in einer Aussendung Bilanz.

Von fünf ausländischen Lenkern wurden Sicherheitsleistungen eingehoben. Weiters wurden vier Organmandate ausgestellt. Insgesamt wurden auf der Richtungsfahrbahn Wien bei Schwarzau am Steinfeld 36 Fahrzeuge kontrolliert, davon wurden 27 durch technische Sachverständige überprüft.