Energiekosten: Teuer nur für die Konsumenten

Christian Rasner betreibt ein kleines Wasserkraftwerk in Pottschach, welches er im Jahr 2015 von seinem Vater übernommen hat. Die Familie besitzt noch zwei weitere Kraftwerke in Neunkirchen und eines in Kärnten.

Der Preis für den Strom, den seine Anlage ins Netz einspeist, sei in den letzten Jahren von zwei Cent auf sieben bis acht Cent pro kW gestiegen, berichtet er und betont: „Mit acht Cent kann ich kostendeckend produzieren, weniger wäre unwirtschaftlich. Notwendige Reparaturen, Wartungsarbeiten und die Erhaltung des Kanals sind kostenintensiv und müssen finanziert werden.“

Die Wucherpreise für die Endkunden jedoch stammen nicht vom Produzenten, betont Rasner, der auch als Landwirt tätig ist – und vergleicht die Situation mit der Landwirtschaft. Auch dort gebe es für die Bauern „Hungerlöhne“, wie er sagt, und der Konsument zahle hohe Preise. Rasner will sich im Energiebereich ebenfalls breiter aufstellen und plant auf den Dächern seines neuen Rinderstalles eine größere PV-Anlage. Den so erzeugten Strom will er ebenfalls ins Netz einspeisen. „Ich bin ein Gegner von PV-Anlagen auf der freien Fläche, die Felder und Wiesen werden für die Landwirtschaft dringend gebraucht und haben für zukünftige Generationen die höchste Erhaltungspriorität“, ist ihm wichtig anzumerken.

Kostendeckende Preise für den Produzenten und vernünftige Preise für den Endkunden seien das Ziel. Seine Prognose für die nächsten beiden Jahre: „Ich überprüfe fast täglich die Strommarktpreise und denke, sie werden sich bei zehn bis elf Cent langfristig in diesem Bereich einpendeln.“

Gemeinden setzen auf Sonnenstrom

In immer mehr Gemeinden geht der Trend hin zu PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Flächen, um möglichst große Teile der Stromversorgung selbst stemmen zu können.

„Wir decken zurzeit rund 40 Prozent des Gemeindestrombedarfes mit Sonnenstrom ab“, erläutert Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) die Kapazitäten in der Gemeinde Würflach, „zurzeit verfügen unsere Anlagen über eine Leistung von circa 290 kwp.“ Die Anlagen auf dem Bauhof, dem Dach der „WellnessWelt“, dem Dach des Gemeindehauses und des Musikheims seien erst der Anfang.

Als nächstes sei eine Anlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses geplant. Weiters will die Gemeinde – und in diesem Punkt seien sich alle Fraktionen einig – mit Unterstützung der „Energie Zukunft NÖ“, mit dem „Wasserverband Schneebergland“ eine Energiegemeinschaft gründen, „um mit dem Sonnenstrom unserer Anlagen die Pumpwerke des Wasserverbandes und unsere Gemeindegebäude zu versorgen“.

Auch am Bauhof setze die Gemeinde stark auf Akkugeräte, die dann mit Sonnenstrom geladen werden. Im Bereich der Kirche und am Friedhof wurden PV-Akku-Leuchten montiert. In weiterer Folge sei dann auch die Einbindung der Gemeindebürgerinnen und -bürger in Form eines Bürgerbeteiligungsprojekts angedacht.

Auch in der Gemeinde Willendorf setzt man auf Sonnenstrom: PV-Anlagen auf dem Dach des Bauhofs und des Sicherheitszentrums arbeiten bereits für die Energieversorgung der Gemeinde, eine weitere Anlage ist auf dem Dach des Kindergartens geplant.

Die Gemeinde habe in diesem Projekt die Bürgerbeteiligung bereits realisiert, legt ÖVP-Gemeinderat und Klimabündnis-Beauftragter Andreas Schloffer dar. So konnten interessierte Gemeindebürger Anteile kaufen und bekommen ihr investiertes Kapital durch regelmäßige Ratenzahlungen mit zweiprozentiger Verzinsung innerhalb von zehn Jahren zurück – ein Modell, bei dem Gemeinde, Umwelt und Bürger profitieren. Prognosen für die Zukunft seien schwer zu treffen, meint Schloffer auf Anfrage der NÖN: „Höhere Preise werden nämlich von den Stromanbietern sofort und großzügig an den Endkunden weitergegeben, die Einspeis-Preise für die Produzenten aber nur schleppend und in geringerem Ausmaß erhöht.“