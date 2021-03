Einst war er ein großer Player in der Anwaltsszene im Bezirk Neunkirchen. Mit besten Kontakten in die Wirtschaft, ein gern gesehener Gast in der Society-Szene. Doch persönliche und gesundheitliche Probleme warfen den bekannten Anwalt, der nach den Ungereimtheiten seine Anwaltschaft zurückgelegt hatte, derartig aus der Bahn, dass er sich in der Vorwoche vor dem Gericht verantworten musste – wegen Klientengeldern, die er veruntreut hatte...

Sonst saß er am Tisch der Verteidiger, dieses Mal musste der Rechtsanwalt aus dem Bezirk als Angeklagter vor dem Richter Platz nehmen. Dem Juristen wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in 16 Fällen Mandanten-Gelder nicht weitergeleitet und sich an den Wertsachen einer Frau, die er besachwaltete, vergriffen zu haben. Der Mann soll Golddukaten und -barren der Dame an sich genommen haben.

Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht „voll schuldig“. Dass er bei der Polizei-Einvernahme noch angegeben hatte, dass es Gegenforderungen von ihm für die einbehaltenen Gelder seiner Mandanten gibt, stimme nicht. „Mir war immer klar, dass es sich nicht ausgeht. Ich habe mir eingeredet, dass es die Honorarforderungen gibt, weil ich den Kopf nicht mehr freibekommen habe.“ Der arbeitslose Ex-Anwalt gab an, dass er vor Jahren nach einer schweren Erkrankung und familiären Problemen aus dem Tritt gekommen sei. Er habe mit den Geldern immer nur versucht, seine Kanzlei zu retten und immer auf neue Klienten gehofft. „Ich habe ein Loch aufgerissen, um ein anderes zu stopfen.“ Dabei entstand für seine Opfer ein Schaden von über 56.000 Euro, den er gut machen will. „Ich möchte mich bei allen Geschädigten entschuldigen!“

Der Angeklagte wurde wegen Veruntreuung zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt und muss das Geld an seine ehemaligen Mandanten zurückzahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.